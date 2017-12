Stanivuković: Naknadu da primaju majke beba od 12 do 18 mjeseci starosti

Rješenje problema refundacije trudničkih bolovanja do 2020.

Odbornik u Skupštini grada Banjaluka Draško Stanivuković u saradnji sa porodicama iz cijele Srpske, uputiće zvaničnu inicijativu za izmjenu prijedloga zakona o dječijoj zaštiti kako bi materinski dodatak od 405 KM mjesečno primale sve nezaposlene majke koje imaju djecu do 12 odnosno 18 mjeseci starosti, a ne samo majke beba rođenih od decembra ove godine.

„Smatramo da nije uredu da nezaposlena majka čija beba trenutno ima pet ili deset mjeseci, pogotovo one kojima je to treće dijete ne prima naknadu, a da nakandu narednih godinu ili godinu i po dana dobija majka koja se porodila ovog mjesec. U krajnjem slučaju riječ je i o diskriminaciji jer je jasno rečeno da naknadu dobijaju nezaposlene majke djece do godinu odnosno 18 mjeseci starosti, pa i neka tako bude” , rekao je Stanivuković.

On je naglasio da se ne radi o velikom proširenju obuhvata majki koje bi ostvarile pravo na materinski dodataka, ali da je s druge strane riječ o iznosima koji bi puno pomogli svakoj porodici koja ima bebu, a u kojoj je majka nezaposlena.

„Trebalo bi razmišljati i o mogućnosti da ovu nakandu dobije i nezaposleni, samohrani otac koji ima dijete do 12 odnosno 18 mjeseci starosti”, istakao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, porodice koje su ga kontaktirale i on, neće stati u namjeri da se obezbijede jednaka prava za sve nezaposlene majke u Srpskoj, te su spremni da nakon inicijative za izmjenu predloženog zakonskog rješenja preduzmu i druge mjere.

Prema trenutnom prijedlogu zakona o dječijoj zaštiti u Republici Srpksoj predviđeno je da pravo na materinski dodatak u iznosu od 405 KM dobijaju sve majke djece rođene u decembru ove godine i svim narednim mjesecima.

Kako je predviđeno, dodak bi trebao da se isplaćuje 12 mjeseci, odnosno 18 mjeseci za treće dijete i blizance.

(ATV)