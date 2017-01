Stanić: Srbi moraju de se izbore za bolju geopolitičku poziciju

Predsjednik Matice srpske Dragan Stanić izjavio je da se Srbi kao narod mogu izboriti za sasvim novu, drugačiju i bolju međunarodnu poziciju ukoliko budu dovoljno geopolitički mudri, dobro organizovani i praktično efikasni.

Stanić je istakao da su “Bregzit” i pobjeda Donalda Trampa u SAD jasni signali da su se zapadni svijet i NATO umorili od uloge svjetskog policajca i da porast snage Rusije, Kine, Indije i drugih zemalja svijeta zahtijeva prekomponovanje odnosa u svijetu.

On je za “Večernje novosti” rekao da se otvaraju perspektive za mnoge do sada nezamislive geopolitičke procese, što je jedinstvena šansa i za Srbe.

“Ukoliko budemo dovoljno geopolitički mudri, dobro organizovani i praktično efikasni, mi se kao narod možemo izboriti za sasvim novu, drugačiju i bolju međunarodnu poziciju. Sada je trenutak da se ujedinimo oko definisanja strateške pozicije celog srpskog naroda i određenja niza taktičkih postupaka o tome kako ostvariti globalne ciljeve”, ocijenio je Stanić.

On je rekao da su pred Srbima veoma krupni zadaci nacionalnog pomirenja koje nikada u punom smislu nije izvedeno.

Stanić je istakao da Srbi, politički i geopolitički posmatrano, moraju jasno definisati svoju poziciju.

“Imam utisak da poslednjih godina to zaista uspeva da se uradi na dobar način, a podrazumeva šire opredeljenje `i Evropa i Rusija i Kina i ostatak svijeta`”, naveo je Stanić.

On je rekao da treba participirati u evropskoj zajednici koliko god je to moguće i koliko to ne ugrožava srpske elementarne interese.

Prema njegovim riječima, treba imati otvorene odnose “prema svima onima koji će dobrom voljom spremnošću na saradnju, pa i svojim kapitalom iskazivati želju za saradnjom”, uz osnovni uslov da poštuju Srbe i srpske interese.

“Nemamo mi razloga za kompleske niže vrednosti. Mi stojima rame uz rame sa drugim evropskim narodima. u ponečemu smo nešto slabiji, u ponečem i nešto bolji od drugih, ali se razlikujemo prevashodno specifičnošću svoje istorije i činjenicom da nam nedostaju linije kontinuiranog, mirnog razvoja u dugom periodu”, dodao je Stanić.

On je ukazao da politika “i Evropa i Rusija”, ali “i Evropa i ceo svet” jeste jedino ispravna u slučaju Srbije.

“Nama je evropska zajednica odavno poslala jasan signal da u osnovi ne želi da vodi računa o srpskom nacionalnom interesu. Istovremeno i te kako vodi računa o nacionalnim interesima drugih naroda oko nas. Uprkos tome, pred Evropom ne treba ćutati i na svu sreću danas naši politički predstavnici ne ćute”, istakao je Stanić.