“Standard&Poor’s” upozorava: Izbori srozavaju kreditni rejting

Zbog političke nestabilnosti pred naredne opšte izbore u BiH moglo bi doći do ugrožavanja kreditnog rejtinga zemlje, upozorili su u nedavno objavljenom izvještaju u uglednoj međunarodnoj rejting agenciji “Standard&Poor’s”.



Kako su, naime, istakli, nakon potvrđivanja i odobravanja druge tranše produženog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom za BiH u decembru prošle godine, izgledi za očuvanje trenutnog rejtinga B/B sa stabilnim izgledima mogli bi biti ugroženi.

“Ti stabilni izgledi za BiH, koji se ogledaju kroz solidnan ciklični oporavak u ekonomskim aktivnostima, ugroženi su našom zabrinutošću da bi političko manevrisanje u narednom periodu pred nadolazeće opšte izbore u oktobru moglo rezultirati u političkoj pat poziciji, koja bi se odražavala kroz urušavanje zamaha u sprovođenju strukturalnih reformi i potkopavanje spoljnog kreditiranja. Sve bi to na kraju moglo ugroziti postojeći potencijal za rast”, navedeno je u studiji “Standard&Poor’sa”.

Kako je istaknuto, upozorili su da bi rejting BiH mogao biti snižen ako razvoj političke situacije u ovoj godini dovede do uskih grla, koja bi rezultirala nazatkom sprovođenja Reformske agende. Oni smatraju da bi to dovelo do otežanog pristupa spoljnim kreditima i primjetnom slabljenju razvojnog zamaha.

“Političke tenzije su već primjetno porasle kako se građani pripremaju za opšte izbore. Sve to čini izglednim da će 2018. godina biti izgubljena u smislu sprovođenja smislenih reformi, a to će dovesti do jačanja nesigurnosti u smislu stabilnosti spoljnog finansiranja, a staviće i dodatni pritisak na fiskalna planiranja politika. To će se sve skupa odraziti na rast podstaknut spoljnim investicijama”, navedeno je u izvještaju.

Ipak, kako ističu u “Standard&Poor’su”, ne mora sve baš biti tako crno – ako se spoljno kreditiranje nastavi, moglo bi, kako kažu, doći i do podizanja kreditnog rejtinga. Ukoliko bi, kako kažu, došlo do nastavka infrastrukurnih projekata, to bi dovelo do solidnog ekonomskog rasta unatoč nepredvidljivosti unutrašnjih političkih odnosa.

Dio izvještaja koji možda najviše zabrinjava odnosi se na dio koji se odnosi na evropske integracije:

“Iako očekujemo da će Evropski savjet dati mišljenje o napretku bh. pristupanja EU do kraja godine, ne očujemo da će doći do značajnijeg napretka u kratkoročnom periodu”, navedeno je.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar iz Banjaluke, ističe da je ocjena Agencije realna jer kaže da je očigledno da se i vladajući i opozicioni političari u BiH na svim nivoima bave nacionalnim i vjerskim temama, kojima pokušavaju da pridobiju glasove.

“U želji da osvoje glasove oni se očigledno neće baviti pitanjima koja su od životnog značaja. Smanjenje kreditnog rejtninga dovešće do povećanja cene kapitala za investicije i to će dovesti do smanjenog interesa za ulaganje u BiH”, navodi on.

Pavlović prognozira da za BiH dolazi sve teži ekonomski period, a upozorava i na činjenicu da invesitanje u autoputeve, na koje se oslanjaju vlasti u BiH, nije dobro rješenje jer, kako tvrdi, stanje u BiH je takvo da nema novca za te skupe projekte, što će dovesti do većeg zaduživanja.

(Nezavisne)