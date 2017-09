Stalno ste na dijeti, a nikako da smršate?

Prije nego što se pomirite sa tim da ćete umrijeti “gladni i debeli”, evo šta možete da pokušate.

Na dijetu obično idemo da bismo skinuli višak kilograma, ali to je uglavnom lakše reći nego učiniti. Da bismo smršali, potrebno je da se trudimo, da naporno vježbamo i zdravo se hranimo nedjeljama, pa i mjesecima da bismo bili zadovoljni rezultatima.

Ali, ako se pridržavate dijete već neko vrijeme i nemate utisak da se stvari razvijaju u željenom pravcu, razumljivo je zašto vam dođe da dignete ruke od svega. Jer, da bismo u nečemu istrajali, a naročito da bismo istrajali u nečemu tako ozbiljnom kao što je promjena načina života, potreban nam je mali podstrek s vremena na vreme. Kilogram, dva manje na vagi bar…

Ako je to i vaš slučaj, možda vas obraduje zaključak nove naučne studije. Navodno, postoji jednostavan način da ubrzate proces mršavljenja – potrebno je samo da s vremena na vrijeme “odete na odmor od dijete” i da se tokom dvije nedjelje ne pridržavate restriktivnog režima ishrane. To bi, ukratko bio sažetak naučne studije objavljene u stručnoj publikaciji International Journal for Obesity, prenosi Women‘s Health.

Tokom istraživanja, koje je bilo klinička studija na nasumično odabranom uzorku ispitanika, naučnici su gojazne pacijente podijelili u dvije grupe, koje su pratile režim ishrane koji je podrazumijevao smanjenje njihovog kalorijskog unosa za jednu trećinu tokom perioda od 16 nedjelja.

Jedna grupa bila je na dijeti tokom 16 nedjelja bez pauze, dok se druga grupa dijete pridržavala tokom dvije nedjelje, da bi sljedeće dvije nedjelje bila na “odmoru” tokom kojeg je samo trebalo da pokušaju da se hrane relativno zdravo.

Ispitanici iz druge grupe tog režima (dvije nedjelje dijete, dvije nedjelje “odmora”) pridržavali su se tokom 30 nedjelja, da bi se osiguralo ukupno 16 nedjelja tokom kojih su bili na dijeti.

Na kraju studije, naučnici su poredili rezultate prve i druge grupe na polju skidanja viška kilograma. Ispostavilo se da su ispitanici iz druge grupe (ovi koji su imali dvonedjeljne pauze) smršali više od ovih koji su bili na dijeti 16 nedjelja bez prestanka. I ne samo to – ispitanici koji su pravili pauze nabacili su primjetno manje kilograma tokom šest mjeseci nakon završetka dijete.

Razlika u broju skinutoh kilograma nije beznačajna, u prosjeku, ispitanici koji su pravili pauze u dijeti skinuli su u prosjeku skoro 8 kilograma više nego oni koji su kontinuirano držali dijetu tokom 16 nedjelja.

Kako je to moguće? Naučnici kažu da dugotrajna dijeta pokreće niz bioloških procesa u našem organizmu, koji usporavaju skidanje kilograma, a ponekad mogu da dovedu, paradoksalno, i do gomilanja dodatnih kilograma. Kada se pridržavamo restriktivnih dijeta, naše tijelo pokušava da sačuva zalihe “za svaki slučaj” i to nam otežava mršavljenje.

Naučnici nisu sigurni zašto ovaj princip sa dvonedjeljnim pauzama daje bolje rezultate, moguće je da se radi prosto o tome da je tijelu teže da “ukapira” šta pokušavamo da uradimo. Dodatni plus je to što nam je na taj način lakše da se pridržavamo dijete tokom dužeg vremenskog perioda jer imamo male “odmore” tokom kojih možemo sebi da damo malčice oduška.

(Mondo)