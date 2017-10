Stafilokoka uzrok trovanja 149 đaka u Beogradu

Stafilokoka je uzročnik trovanja 149 đaka u šest beogradskih osnovnih škola, potvrđeno je u laboratoriji Gradskog zavoda za javno zdravlje.

“Uzročnik trovanja djece je Stafilokokni enterotoksin”, rekla je epidemiolog Slavica Maris i dodala da je epidemiološko ispitivanje rađeno u 18 beogradskih škola i dva privatna vrtića i da je trovanje bilo u šest škola.

Ona je pojasnila da u zavisnosti koliko se unese enterotoksina zavisi klinička slika kod djece, da u ovom slučaju nije bilo teže kliničke slike, da niko nije zadržan na bolničkom liječenju.

Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Zoran Panajotović rekao je da se pretpostavlja da je neko u pripremi hrane bio kliconoša i da je tako stafilokoka dospjela u hranu.

“To se najčešće dešava u pripremnom, proizvodnom dijelu. Osobe koje rade sa hranom mora da bude zdrava i da redovno odlazi na sanitarni pregled”, naglasio je Panajotović i dodao da je posljednji inspekcijski nadzor u firmi koja je škole snadbijevala hranom urađen pred početak školske godine.

On je rekao da je firma privremeno zatvorena, a da to može da traje do okončanja postupka.

Privremeno zatvaranje firme trajaće dok se ne završi postupak i utvrdi se odgovornost, naglasio je Panajotović.

(Novosti)