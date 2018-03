Šta žene žele u krevetu?

Na početku veze i odnosa žene su stidljive. Teško će reći šta zaista žele od partnera i čemu se nadaju u tom ljubavnom zanosu. Trejsi Koks, seksualni terapeut, razotkriva dame.

Oralni seks

Terapeut Trejsi Koks za “Dejli mejl” (Daily Mail) objašnjava da žene uživaju u oralnom seksu.

“Nije sve u orgazmu, ali ako muškarac zna šta radi i to može priuštiti ženi oralno”, objašnjava terapeutkinja.

Što manje zahtjeva

Prilikom intimnih odnosa sa novim partnerom žene se trude da na veoma suptilan način stave do znanja šta je to što im prija, a šta ne vole u krevetu. To ne znači da on ne zna šta radi, ali budući da su ljudi različiti, vole i različite stvari u životu.

Muškarci se uglavnom u početku veoma trude da se pokažu kao vješti ljubavnici, pa su često skloni da pretjeruju sa menjanjem poza koje mogu biti iscrpljujuće za oboje.

Stoga žene vole kada se muškarci kod prvog seksa ne prave previše važnima jer ih to čini nervoznim.

Komplimenti

Komplimenti su dobrodošli, ali za početak nikako ne treba da budu lascivni, već da se odnose na njen izgled.

“Kratke i jednostavne rečenice ostaviće jak utisak, a ako žena osjeti da se muškarcu kod nje nešto ne sviđa, budući susreti će biti osuđeni na mlak seks bez mnogo strasti”, objašnjava Trejsi.

Maženje

Iako se muškarcima najčešće spava nakon seksa, zahvaljujući hormonima, žene priželjkuju barem kratko maženje ili nekoliko nježnih rečenica, posebno ako vam je to prvi put.

(B92)