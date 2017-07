Šta Srpskoj donosi presuda Ustavnog suda BiH?

“Ustavni sud BiH više nije sud nego politička pratija”, poručuje dan nakon sporne odluke predsjednik Republike. Kaže da nisu uvaženi argumenti Srpske, jer je sud pod uticajem međunarodne zajednice.

“Naveli smo iste razloge koje su i oni naveli kada su ukidali 9.januar”, poručuje Milorad Dodik.

“Tada su oni rekli da drugi nisu u toj odluci uključeni da drugi nisu o tome glasali da to druge vrijeđa. Prvi mart vrijeđa, mi nismo bili, uključeni sud je opet neometano to uradio.Da vam pravo kažem imao sam strah da sud ne ukine prvi mart, onda bi i mi morali da ukinemo deveti. Pošto oni nisu to ukinuli, onda je sad opravdano da mi slavimo deveti i nećemo odustati, a prvi mart nikada nećemo slaviti”, poruka je Milorada Dodika, predsjednika RS.

Do šale ali ni do kritike danas nije bilo predstavnicima opozicije koji nisu stajali iza apelacije 30 poslanika vladajuće većine .Već tada se moglo čuti da će apelacija Srpsku odvući u nove probleme.

Poslanici iz Saveza za promjene danas žale zbog odluke suda, a ne bi da sude da li je apelacija bila ispravan potez.

” Nisu tražili od poslanika opozicije, bar od mene niko nije tažio da to podnesemo ili nepodnesemo. Imajući u vidu ishod odluke oko Dana Republike bilo je za očekivati ovakav ishod. Pa evo procijenite sami šta će biti efekti samoga podnošenja i efekti presude. Dnevna politka će otići u jednom drugom pravcu od stvarnih životnih problema”, kaže Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Naordnoj skupštini RS.

“Očekivana odluka koja je političkog karaktera i pokazala da Ustavni sud BiH kao najviša pravna instanca u BiH ima dvostruke aršine”, rekao je Perica Bundalo, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS.

Dvostruki aršini bili su kod devetog januara i prvog marta tvrde Pravnici iz Srpske.Ipak, nismo ništa izgubili, kaže profesor ustavnog prava Mile Dmičić i tvrdi da je odluka deklarativnog karaktera.

“Tako da ta odluka ni u kom slučaju ne nameće Republici Srpskoj i njenim organima i instiutcijama niti narodu i građanima koji žive u Srpskoj o drugačijem ponašanju prema ta dva praznika”, pojašnjava Mile Dmičić, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Tako ne misli bivši punomoćnik Bakir Izetbegovića u procesu za ukidanje 9. januara. Nedim Ademović za ATV kaže da presuda ima veliki značaj, jer je Dejtonski ustav propisao da dva sporna zakona ostaju na snazi dok ih ne ospori Ustavni sud, tako da niko više nema argumente za negiranje 1. marta.

Jedino se može dogoditi da dva zakone ukine bh. Parlament, kažu na Pravnom institutu u Sarajevu.

“Problem će se riješiti politički onog dana kada budemo u stanju da uspostavimo kompromis oko datuma oko kojih možemo da se usaglasimo. Prilično je recimo sigurno da prvi mart neće biti jedan takav datum, ali je isto tako sigurno da bi 25. novembar mogao biti takav datum”, smatra Nedim Hogić, generlani sekretar Pravnog instituta u Bosni i Hercegovini.

Dok se to ne dogodi pravnici su saglasni da će biti nastvljena dosadašnja praksa. Kriza bi mogla biti i dodatno produbljena, jer je predsjenik Republike najavio povlačenje srpskih sudija iz Ustavnog suda.