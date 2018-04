Šta lideri regije donose u Mostar

Mostarski sajam privrede, 21. po redu svečano će u ponedjeljak otvoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.



Tokom dvodnevne posjete planiran je susret, među ostalim, Vučića i Dragana Čovića, člana Predsjedništva BiH. Iz Sarajeva već negoduju zbog jednostranih poteza člana Predsjedništva iz reda Hrvata i, kaku kažu, isključivanja Bošnjaka iz razgovora s regionalnim liderima.

Osim toga – stižu i kritike na račun samog sajma, te su iz HDZ-a 1990 poručili – umjesto investicija, svrha sajma je slijevanje novca u privatne džepove, piše N1.

Zemlja partner sajma – Srbija. 60 kompanija. Više od 900 metara kvadratnih rezervisanog prostora za srpske privrednike. Osim ekonomije – Srbija se na sajmu prvi put predstavlja kroz kulturni i zabavni program. Aleksandar Vučić – centralna je ličnost ove, jednako kao što je bio i prošle godine. Posjeta Mostarskom sajamu bila je prva službena posjeta nakon što je izabran za predsjednika države.

“Kada se povezujete infrastrukturno onda povezujete ljude. Nije to samo komad betona ili komad železa. Ja sam jednaput rekao i ponoviću to mnogi su o Titu govorili i ovako i onako, ali svakako da bravar nije bio glup nimalo nije bio glup ali je pravio prugu i Šamac-Sarajevo i sve drugo, nije to bilo zbog stotine kilometara železa koje je na kamen postavite već je bilo zbog toga što su se ljudi povezivali”, izjavio je Vučić tog 4. aprila 2017.

Godinu dana nakon – pokazalo se da razgovori lidera, nisu urodili plodom. Značajnih infrastrukturnih, međudržavnih povezivanja, nema. Činjenica da je Srbija ovogodišnji partner sajma, te da su širom Hercegovine postavljeni plakati Privredne komore Srbije – izazvali su burnu reakciju HDZ-a 1990.

“Ono što nisu uspjeli devedesetih godina u vrijeme Domovinskoga rata-izvjesiti srpsku zastavu u Žitomisliću, na Buni, Sretnicama, Čitluku, Širokom Brijegu, danas to čine. Okupacija pod nazivom ‘Sajam gospodarstva’, manifestacija je kojom se manipulira i koja već desetak godina ne donosi ništa novo. Uvijek ista priča pod krovovima sokolovih hangara, četverodnevni ‘vašar’ koji svake godine posjećuje sve manje ljudi i gospodarstvenika. Novac se slijeva u džepove podobnika, a investicije ne dolaze”, naveli su iz HDZ 1990 u saopštenju medijima.

No, nerijetko priča o privredi ostane u sjeni političkih susreta. Prošli sajam obilježio je onaj lidera ključnih stranaka u BiH, sa Vučićem, Plenkovićem, Filipom Vujanovićem. Još tada je Dragan Čović iskoristio priliku da razgovara o pitanju Izbornog zakona.

“Uvjeren sam da koliko god imali prijatelja izvana iz EU i uz ovu potporu koju imamo od naših prvih susjeda ,ja mislim da je na nama unutar BiH da razumijemo da moramo stvari pokrenuti i čini mi se da će ključ svega biti već u narednih 15-ak dana izmjene Izbornog zakona”, rekao je tada Čović, podsjeća N1.

Umjesto izmjena i dogovora, u godini koja je uslijedila, nastale su nepremostive razlike u stavovima o spornom Zakonu. A već stižu i osude na račun Čovića zbog ovogodišnjih pojedinačnih političkih susreta, u prvom redu s Vučićem.

“To neko nastojanje da se stvori nekakav ambijent u kojem su politički predstavnici Bošnjaka potisnuti, a da se gradi neki imidž razgovora sa predstavnicima Srbije ili RS nije dobro i najmanje je korisno Čoviću i HDZ-u. Ima tu i nepolitičkog i nedržavnog pristupa i bilo bi dobro da se to obustavi”, rekao je SDA-ov Halid Genjac.

“Imajući u vidu da se to dešava u Mostaru u kojem je, između ostalog i nelegalni ured člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, ako će plod tog sastanaka biti nešto dobro za građane, a ne za lidere pojedinih političkih stranaka, to će biti dobro. Ukoliko to bude još jedna prilika gospodinu Čoviću da ponovi svoje ranije stavove, klasično gubljenje vremena”, ocijenio je Damir Mašić iz SDP-a.

Uz Vučića, gost Sajma i ove godine će biti hrvatski premijer Andrej Plenković. Prošlogidišnji susret dvojice na istom mjestu, obilježila je afera “čokoladica”. Sajam se održava od 10. do 14. aprila. Proizvode će predstaviti izlagači iz dvadesetak zemalja, među kojima prednjače zemlje regije, Kina, Mađarska i Italija.

(N1)