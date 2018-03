Šta koji znak ne podnosi u vezi?

Koliko puta vam se dogodilo da se partner u vezi naljuti za neku stvar, za koju nikada ne biste ni pretpostavili da bi mogao da se naljuti? To se uglavnom dešava onda kada ne poznajemo sasvim dobro svog partnera.

Upravo u toj fazi, kada se još nismo dovoljno upoznali, a kako bismo izbjegli iznenađenja, analiziramo one stvari koje vaš izabranik neće tolerisati, odnosno stvari koje neće podnositi!

Ovan

Ovan ne može da podnese da kraj sebe ima osobu koja je lijena! Ako ste lijeni, niste ambiciozni, a uz to ste i pesimistični, doslovce nemate šta da tražite sa Ovnom u vezi! U tom smislu, Ovan će poludjeti, ali zaista može jako brzo istupiti iz te veze, duboko vjerujući da će partner sa ovim osobinama da ga sputa u životu!

Bik

Bik ne podnosi partnerovu impulsivnost, odnosno bolje rečeno nepromišljenost! Partner koji će spontano raditi neke stvari koje mogu vezi ili ugledu partnera ponaosob nanijeti veliku štetu, Bik neće tolerisati. Bik je spreman mnogo da trpi, inače, ali ovo će ga dovoditi apsolutno do ludila!

Blizanci

Blizanci ne mogu da podnesu partnera koji pridikuje, a najviše ne mogu da podnesu onog partnera koji ima primjedbe na njihov društveni život! Ako mu brani izlaske, viđanja sa prijateljima, u trenu će postati bivši. Pa čak i onda ako ne brani, ali ne želi da aktivno učestvuje u takvom načinu života zajedno sa njim.

Rak

Rak neće podnijeti beskrupuloznog i bezosjećajnog partnera. Na primjer partnera koji nije bolećiv prema starima, slabima, nemoćnima, ugroženima, napuštenim životinjama i slično. Takođe, Rak u trenu može ostaviti partnera koji će sa nipodaštavanjem da se izražava o Rakovoj emotivnosti, ali i ranjivosti.

Lav

Lav neće podnijeti ni jednog partnera koji se ne divi njegovoj snagi, energiji, superiornosti. Ukoliko umanjuje njegov uspjeh ili potencijalni uspjeh. Lavovi neće podnijeti bilo kog partnera koji bi mogao imati “stondersku” prirodu i ponašanje, ne zbog toga što će mu oduzeti samopouzdanje, već zato što će ih nervirati.

Djevica

Djevica nikada neće biti u vezi sa aljkavom osobom! Čak i u početku seksa, kada se strast rasplamsala, stvari koje se skidaju, moraju se uredno složiti! Tu diskusije apsolutno nema! Ako nije tako, Djevica će u startu tražiti novog partnera. Takođe, ne podnose neodgovorne partnere koji ne poštuju dogovoreno.

Vaga

Vaga neće podnijeti emotivnog partnera koji će “ćutolog” i koji ne voli da se druži. Vaga je prirodno društvena i ono što prvenstveno očekuje od partnera, odnosno od emotivne veze, osim ljubavi, je i druženje. Vaga između ta dva segmenta povlači znak jednakosti i naprosto tu ima nultu toleranciju.

Škorpija

Škorpija neće podnositi partnerovu laž. Iako sama umije da slaže, od strane partnera očekuje maksimalnu iskrenost. Možda djeluje čudno, ali Škorpija to zahtijeva, a djelimični krivac za to je i situacija u kojoj Škopija smatra da svako ko je u emotivnoj vezi sa njom, zbog toga treba biti srećan!

Strijelac

Strijelac ne podnosi nerazumijevanje njegove ambicije od strane partnera. Ako mu partner pridikuje kad duže ostane na poslu i na bilo koji drugi način podriva njegovu ambiciju, Strijelac će iz takve veze brzo istupiti. Neće se premišljati čak ni onda kada je takvo partnerovo ponašenje nastalo poslije više godina veze.

Jarac

Jarac ne podnosi neodgovorne partnere! Svako ko nije od riječi i ne umije da poštuje dogovor, ne može biti njegova druga polovina. Takođe, Jarac neće podnijeti “slobodne strijelce” po životnom opredjeljenju, osobe koje su previše lepršave, imaju neuhvativ duh, te ni osobe koje definitivno imaju previše nemirnu energiju.

Vodolija

Vodolija neće podnijeti boravak u vezi sa emotivnim partnerom koga smatra beskorisnim. Ako taj neko, ne radi, onda bi trebalo da vrijedno uči. Ako s druge strane i ne uči, ne privređuje i nema u planu da počne da stvara nešto vrijedno i korisno u svom životu, teško da će previše dugo ostati sa Vodolijom u vezi.

Ribe

Ribe ne podnose kada je partner previše naporan ili previše insistira da učine nešto što zapravo ne žele. Svaku veću inicijativu za promjenom koja bi trebala da se dogodi kod Riba, one neće podnijeti. One su to što jesu i apsolutno sve drugo mogu da podnesu i da istolerišu, osim da neko atakuje na njih kao ličnost i na njihov stil života.

(SrpskaCafe)