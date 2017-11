Šta je udruženi zločinački poduhvat?

Udruženi zločinački poduhvat zbog koga je osuđen i general Ratko Mladić, floskula je koja je postala tipična za praksu Haškog tribunala, a pravni stručnjaci objašnjavaju da se koristi da bi se neko lakše osudio i to bez direktnih dokaza, pišu “Večernje novosti”.

Profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu beogradskog Univerziteta Milan Škulić rekao je da je to maglovita konstrukcija koja omogućuje da se bilo kakav doprinos neke osobe izvršenju krivičnog djela druge osobe tretira kao učešće u tom krivičnom djelu, čak i kada optuženi nije bio svjestan, niti voljan da u tome učestvuje.

“To je koncepcija koja generalno odgovara tužiocima, jer im olakšava posao, dok je opasna po odbranu zbog svoje širine i od nje se teško brani. U teorijskom smislu, ova konstrukcija potiče iz anglosaksonskog prava u kome postoji varijanta `zavjere`, ali se i tamo u praksi često smatra kontroverznom”, istakao je Škulić.

On kaže i da postoji anegdota da advokati, pa i tužioci, kada govore o udruženom zločinačkom poduhvatu, kome na engleskom odgovara izraz “Džoin kriminal enterprajzis” /Joint Criminal Enterprises /, u stvari kažu da je to “džast tu konvikt enibadi” /Just to Convict Anybody/, odnosno “optužiti bilo koga”.

(Srna)