Šta i do kada radi za 1.maj?

Ako vam je do kupovine baš za 1. maj, moći ćete da je obavite u većim marketima, ali samo do podneva, a priliku da pazarite na banjalučkj tržnici imaćete do 15 časova. I vlasnici manjih prodavnica mogli bi da rade do podne, ali im se, kažu, to ne isplati.



Zato neki svoje radnje neće ni otključavati.

“Jeste neradni dan, tako da možemo isplanirati naše planove, možemo roštiljati i ko šta ima da radi i to je to”, rekla je radinica u buregdžinici Silvana Rađević.

Ključ u bravu prvog maja stavljaju i cvjećare i većina kioska. Nekima je žao zbog pazara, jer bi slobodan dan mogao da bude i dan za kupovinu, a drugi se raduju i kuju planove.

Prvomajsku jutarnju kafu, očigledno ćete piti bez novina. Ali ćete je moći popiti bilo gdje jer svi ugostiteljski objekti rade.

Zato neće raditi apoteke, osim dežurne, simboličnog naziva 1. maj. Radiće se i u stomatološkim ambulantama, službama za hitnu pomoć i odjeljenju za hematološku dijagnostiku. Po prazničnom radnom vremenu saobraćaće gradski i prigradski prevoz.