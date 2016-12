Šta čeka klijente Bobar banke ako se pokrene stečaj?

Klijenti Bobar banke, koji uredno izmiruju svoje kredite, ne znaju šta će biti sa njihovim obavezama ako se pokrene predloženi stečaj u ovoj banci.

U posebno nezavidnoj situaciji su oni koji su preko Bobar banke svojevremeno uzeli stambene kredite Investiciono-razvojne banke RS, pod povoljnim uslovima.

Zvanično im niko ne govori da li će njihovi krediti dospjeti na dan otvaranja stečaja, što predviđa zakon, ili će im biti omogućeno da pod istim uslovima nastave da plaćaju kredite u nekoj drugoj banci. Jedan od tih klijenata (ime poznato redakciji) za “EuroBlic” kaže da od septembra, kada je predložen stečaj, bezuspješno traži odgovore na ova pitanja.

“Iz Bobar banke su nas samo telefonski obavijestili da bi se, u slučaju stečaja, naši krediti mogli smatrati dospjelima na naplatu. Sugerisano nam je i da pokušamo da zatvorimo kredit tako što ćemo u drugoj banci uzeti komercijalni kredit. Međutim, kada smo se raspitali o tome, ispostavilo se da bi nam rata bila veća čak za 100 KM, što nam nije prihvatljivo. Mi smo taj kredit IRB dobili pod povoljnijim uslovima koje su imale porodice poginulih, što je bio jedan od načina da se pomogne rješavanje stambenog pitanja za ove kategorije. Da smo htjeli komercijalni kredit, ne bismo uopšte tražili kredit IRB. Tražimo samo da pod istim uslovima nastavimo da otplaćujemo kredit”, kaže sagovornik “EuroBlica“, te podsjeća da njegova porodica nije jedina u ovoj situaciji.

Po elektronskoj evidenciji IRB RS, stambeni krediti su, preko Bobar banke, plasirani za više od 50 pojedinaca u RS.

Sagovornik “EuroBlica” ističe i da je u ugovorima predviđena mogućnost da se krediti prebace u drugu banku, ali da je i ona sada dovedena u pitanje.

“Koliko sam uspio da dobijem informacije, tu zapravo postoji spor između Bobar banke i IRB RS o tome da li je IRB na vrijeme tražila od Bobar banke prenos svojih kredita na drugog finansijskog posrednika. Dok u Bobar banci tvrde da IRB to nije uradila prije pokretanja likvidacije, u IRB tvrde da su to uradili još za vrijeme privremene uprave u Bobar banci, ali da im to nije dozvoljeno. To nas, u suštini, ne bi trebalo da interesuje, a ispaštamo zbog toga”, ističe sagovornik banjalučkog lista, te dodaje da od IRB još nije dobio odgovor na koji način će oni zaštiti svoje klijente i kredite u slučaju prograšenja stečaja.

Po ranije objavljenim informacijama, IRB je još prije godinu dana tužila Bobar banku zbog preuzimanja svog kreditnog portfolia, ali nijedno ročište u tom slučaju još nije održano.

Likvidacioni upravnik Bobar banke Mile Maksimović, ipak, podsjeća da je nadležni sud u ovom slučaju već odbio zahtjev IRB da Bobar banci u međuvremenu zabrani da raspolaže tim kreditima, te da je tada zauzeo i stav da su ti krediti ušli u likvidacionu masu.

Dio kredita zatvoren

“Dio ljudi koji su imali kredite IRB ih je već refinansirao, odnosno zatvorio, a dio nije. Šta će biti sa tim kreditima, odlučivaće stečajni organi, a ne bih nagađao kakav će njihov stav biti”, kaže Maksimović.

On ističe i da je Okružni privedni sud u Bijeljini već odbio predlog Agencije za bankarstvo RS da se pokrene stečaj u Bobar banci, ali da je Viši privedni sud to rješenje poništio, a predmet vratio na ponovno odlučivanje. Sada se, kaže, čeka nova odluka suda.