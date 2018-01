Šta Akcioni plan Vlade RS donosi privrednicima i radnicima?

Isteklo je vrijeme za dostavljanje primjedbi za izradu vladinog Akcionog plana.

U Privrednoj komori od ministara, između ostalog, traže nove rokove. Vlada je predložila decembar, obećane olakšice za privrednike Zakonom o porezu na dobit – u Komori traže već u prvoj polovini ove godine. Umjesto u decembru – privrednici traže da novi Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza Vlada usvoji u prvom kvartalu.

“Dostavili smo sve ono što je bilo neodređeno, odnosno ono što smo vidjeli da je neophodno dodatno unaprijediti, dodatno definisati, dodatno precizirati rokove i nosioce”, kaže Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.

U sindikatu deset godina traže da se izjednače plate radnika sa visokom stručnom spremom u obrazovanju i kulturi sa platama radnika u drugim oblastima. Analizu stanja na terenu ministri predlažu za semptembar. Eventualno izjednačavanje plata – tek tamo negdje od 2019. do 2022.

“Mogli bi ti rokovi biti i kraći ali se nadamo da će biti ispoštovani u narednom periodu”, kazao je Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata prosvjete i kulture RS.

Do marta biće gotov spisak održivih i neodrživih preduzeća. Izrada programa restruktuisanja gubitaša i programa privatizacije gubitaša do juna ove godine. Tu negdje bi trebalo da se urade izmjene Zakona o radu. Biće gusto, priznaje ministar.

“Tamo je isto rečeno ‘pod uslovom da svi socijalni partneri budu za to’. E to, da svi socijalni partneri budu za to, to će biti najteži dio toga posla”, rekao je Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vladi RS.

U radnoj verziji akcionog plana koju su ministri dostavili socijalnim partnerima piše da Vlada do juna planira uvođenje akciza na duvan i alkohol. Isti rok upisali su i za ukidanje ili smanjenje neporeskih davanja u Srpskoj. Iako poslodavci traže da se to obavi prije izbora – smanjenje zbirne stope doprinosa planiraju za decembar.

Pristigle primjedbe ministri će razmotriti preko vikenda. A akcioni plan, bar po riječima ministra rada, usvojiće u ponedeljak na tematskoj sjednici Vlade.