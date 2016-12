Svi velikani koji su nas napustili u 2016. GRAFIKA

Ova 2016. godina bila je nemilosrdna i odnijela nam je neke od najvećih muzičkih i filmskih velikana našeg doba, a jedan korisnik Tvitera odlučio je da ih sve okupi na zajedničkoj fotografiji.



Na profilu christhebarker može se pronaći grafika na kojoj se nalaze svi veliki strani umjetnici koji su nas napustili u protekloj godini, a sinoć je dodata i glumica Keri Fišer, slavna princeza Leja iz “Ratova zvijezda”.

I’m really sorry everyone. This is so sad. I feel awful. #RIPCarrieFisher #sgtpepper2016 May the force be with 2017. pic.twitter.com/3HJM8mJPVQ

— christhebarker (@christhebarker) December 27, 2016