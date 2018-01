SDS sa Romanije predlaže Šarovića, PDP kandiduje Ivanića

Kandidujmo Mirka Šarovića za nasljednika Mladena Ivanića, odlučio je regionalni odbor SDS sarajevsko-Romanijske regije.



I dok je u isto vijeme glavni odbor PDP-a u Banjaluci ozvaničio Ivanića kao kandidat za jednu od dvije najvažnije pozicije, SDS-ovci u Istočnom Sarajevu odlučili su se za mjesto u Sarajevu.

Pozivajući se na načelni dogovor da Ivanić kao kandidat nije sporan ali da SDS prvi bira koju će funkciju, predložili su Šarovića za mjesto srpskog člana BH Predsjendištva. Razlog je teška ekonomska situacija na istoku, kaže potpredsjednik SDS-a, objašnjavajući zašto baš mjesto u Predsjendištvu.

“Da predložimo Predsjedništvu i glavnom odboru Srpske demokratske stranke da Srpsaka demokratska stranka povuče prvi potez i da se opredjeli za poziciju srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Predsjedništvu BiH.

I za tu poziciju jednoglasno smo predložili organima stranke gospodina Mirka Šarovića”, rekao je potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica.

Kandidatura Šarovića za člana Predsjedništva BIH mogla bi da poremeti planove Mladena Ivanića, koji je je bliži odluci da ostane u Sarajevu. U njegovoj stranci danas tvrde da će Savez za promjene lako postići dogovor o zajedničkim kandidatima.

“Mladen Ivanić je jedan od dva zajednička kandidata i sada očekujemo da se po tom pitanju odredi naravno i dominantno SDS i nadamo se da će bvrlo brzo i oni izaći sa zvaničnim stavom svojih ključnih organa. Glavni odbor PDP-a je završio svoj posao Mladen Ivanić je kandidat za jednu od ove dviej pozicije”, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

Ovo je samo prijedlog regionalnog odbora i o svemu će stranka tek da odluči kaže šef Izbornog štaba SDS-a Dragan Mektić. Iz te stranke do sada su stigle samo dvije kandidature, ali one za predsjednika Republike. Bijeljinski gradski odbor predložio je Miću Mićića, a dobojski Vukotu Govedaricu. Sve je to uobičajna procedura i nema podjela uvjerava Dragan Mektić.

“To ne remeti nikakav naš budući dogovor. Naravno da ćemo mi sa našim koalicionim partnerima u narednom periodu nadam se vrlo brzo sjesti i zajedno se dogovoriti oko nosioca odnosno kandidature za ove ključne dvije pozicije”, rekao je šef Izbornog štaba SDS-a Dragan Mektić.

Mektić kaže da nakon ovoga slijede prijedlozi za izborne liste. Taj posao dijelom su već danas završili u PDP-u jer su odredili nosioce lista za Narodnu skupštinu i BH parlament. Plan je da Branislav Borenović i Igor Crnadak mijenjaju mjesta tako da će lider partije predvoditi listu za BH parlament, a ministar inostranih poslova za Narodnu skupštinu u banjalučkoj izbornoj jedinici.

Pored Crnatka, liste PDP-a nosiće Perica Budnalo, Milan Švraka, Milan Đukić, Dragan Galić, Miroslav Brčkalo i Ljubiša Krunić. U dvije izborne jednice još nisu dogovorili nosioce lista, ali ta mjesta pripadaju predstavnicima teslićkog odnosno bijeljinskog odbora PDP-a.