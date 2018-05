Srušio se helikopter u Bratuncu

Na području opštine Bratunac danas iza 13 sati srušio se helikopter.

Iz Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srpske navode da je prijavljen pad helikoptera, ali, za sada, nemaju podatke o tome o čijem je helikopteru riječ.

Pripadnici MUP-a RS izašli su na teren.

Kako ATV saznaje, helikopter koji se srušio ne pripada RS ni Oružanim snagama BiH.

Iz EUFOR-a su potvrdili da se ne radi o njihovom helikopteru.

EUFOR is saddened to hear of the accident involving a helicopter. We can confirm that all EUFOR aircraft are safe and accounted for. The nearest EUFOR LOT is currently supporting the local

authorities as they take the necessary actions following this tragic event.

— EUFOR Mission Althea (@euforbih) May 28, 2018