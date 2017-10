Srpski pasoš za “čist” novac

Nov datum u igri: Srbija u EU do 2025.

Srbija je, tvrde ekonomisti, zbog niske stope ličnog poreza od svega 15 odsto, bezbijednosti kapitala i bezviznog režima sa gotovo 120 zemalja, poželjno odredište za bogate strance. Njima su primamljive upravo države sa ovakvom poreskom stopom, ali prije svega one koje istovremeno imaju program “državljanstvo kroz investicije”.

Ovaj vrlo rasprostranjen program čak i u najrazvijenijim zemljama svijeta, Srbija još nema, iako bi to bio dobar način da Srbija unovči sve te svoje prednosti.

O tim mogućnostima, razgovaralo se u srpskoj prestonici na “Belgrejd velt forumu”, koji je okupio više od 150 predstavnika najpoznatijih svjetskih agencija – zastupnika 10.000 najvećih svjetskih investitora koji raspolažu sa oko 100 milijardi evra. Njihov posao je da bogatima i ultrabogatima pronađu najbolje i najpovoljnije odredište za život i biznis.

Po riječima profesora dr Vladimira Marinkovića, potpredsjednika Narodne skupštine Srbije, riječ je o jedinom forumu u Srbiji koji se bavi programom dobijanja pasoša i rezidencije kroz investicije.

“Srbija čini sve da privuče strane investitore, ali vodimo računa da to budu kvalitetni investitori, sa “čistim” novcem koji žele da dođu u Srbiju dugoročno”, kaže Marinković za “Novosti”.

“I Vlada i parlament rade na izradi zakonskog okvira kojim će stvoriti privlačan i podsticajan poslovni ambijent i dobru poresku politiku kako bi poslovni ljudi imali interes da dođu i ostvaruju profit u Srbiji. Nama to odgovara zbog otvaranja novih radnih mjesta, dolaska novih tehnologija, znanja i savremenih vidova menadžmenta. Zato smatram da je program “državljanstvo kroz investicije” novi i potreban instrument Srbiji za privlačenje novih investitora od proizvodnih djelatnosti preko usluga do konsaltinga”, kaže Marinković.

Kao primjer,navodi Španiju koja je prošle godine kroz ovaj program inkasirala više od milijardu evra.

Program “Državljanstva kroz investicije” otvorilo bi nova radna mjesta

“Na nama je da sa kompanijama koje imaju znanja iz ove oblasti nađemo najbolje rješenje koje će Srbiju štititi od spekulativnog novca i “prljavog” kapitala”, nastavlja Marinković.

“Smatram da bi zakon o programu “državljanstvo kroz investicije” bio najadekvatniji, jer bi jasno propisivao iznos novca, vrstu i dugoročnost investicije kao i broj novootvorenih radnih mjesta koji bi stranim investitorima omogućili da dobiju boravak ili pasoš Srbije. Svi ovi parametri treba da budu predmet široke javne rasprave i treba da pomognu kontroli da u Srbiju uđe što više čistog kapitala”, naveo je,

Uspostavljanje programa “državljanstvo kroz investicije”, kako se čulo na Forumu, otvorilo bi Srbiji nove mogućnosti za dinamičan privredni rast. Pozitivne modele primjene ovog programa imaju Malta i Kipar, ali i zemlje regiona Austrija, Grčka i Bugarska. Grčki, bugarski ili austrijski pasoš mogu se dobiti za investiciju vrijednu 250.000, 650.000 odnosno 2.000.000 evra.

“Ne mogu reći kolika bi bila vrijednost srpskog pasoša, ali njegovoj cijeni značajno doprinosi bezvizni režim sa EU, Kinom i Rusijom”, objašnjava Marios Rafail iz Agencije za investicione usluge “Henlej i partneri”.

“Procjenu vrijednosti pasoša određuju mnogobrojni parametri koje obično bira vlada zavisno od potreba, fiskalnog deficita, konkurentnosti na tržištu… Vlada ne može preko noći da odluči koja je “cijena pasoša”. Za to je potrebno vrijeme, a konačnu procjenu osnovnih parametara programa daju najvaženije svjetske investicione agencije”, kaže Rafail.

Kada Srbija ponudi program ekonomskog državljanstva, po riječima Kimberli Dent iz “Si-Es global partnera”, građani Srbije će vrlo brzo osjetiti sve njegove povoljne efekte.

“Važno je, međutim, da fond, firma ili agencija u koju bi se slivao novac rade potpuno transparentno”, kaže Dent.

“To je preduslov uspjeha ovog programa. Čitav posao mora da bude pod strogom kontrolom, prije svega zbog porijekla novca koji bi se investirao. A, znam da vlasti u Srbiji ne žele da u zemlju privuku bilo kakav kapital nečistog ili nejasnog porijekla”, pojasnio je.

ZAPOČELO NA KARIBIMA

Program “državljanstvo kroz investicije” prva je 1984. godine uvela ostrvska država Sveti Kristofer i Nevis. Pasoš ove karipske zemlje danas se dobija za 250.000 dolara investiranja u lokalnu industriju šećera. Drugi način da se dobije državljanstvo je kupovina nekretnine vrijedne najmanje 400.000 dolara na bilo kom od njena dva ostrva. Godine 2013, 25 odsto budžeta ove državice punilo se iz programa ekonomskog državljanstva.

BRITANSKI PASOŠ “NAJSKUPLjI”

Do sada su 22 zemlje uvele program “državljanstvo kroz investicije” i on je postao značajan izvor finansiranja državnog budžeta. Kipar strancima omogućava državljanstvo ako u nekretnine investiraju najmanje 2.000.000 evra ili ukoliko kupe državne akcije i udjele u kiparskim kompanijama vrijedne bar 2.500.000 evra. Procjenjuje se da je od 2013. Kipar prihodovao četiri milijarde evra. Na Malti, stranci moraju da ulože milion i po evra, a većina tog novca ide u Malteški nacionalni razvojni fond, koji finansira zdravstvo, obrazovanje i nova radna mjesta. Pasoš SAD “košta” pola miliona dolara, a najskuplji je Velike Britanije, čak 1.000.000 funti, plus šest godina neprekidnog boravka.

