Srpski ministri neće podržati zakon bez saglasnosti Srpske

Ministri iz reda srpskog naroda u Savjetu ministara nikada neće podržati usvajanje zakona o žrtvama torture na nivou BiH jer za to nema saglasnosti Republike Srpske, izjavio je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović.



“Bilo je već par godina pokušaja da se taj zakon na nivou BiH stavi na dnevni red, ali to ministri u Savjetu ministara iz reda srpskog naroda nikada nisu podržali, jer za to nema saglasnosti Republike Srpske. Ako ministar za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac uputi takav zakon Savjetu ministara srpski ministri neće biti za to dok se ne dobije saglasnost Republike Srpske. To se ne dovodi u pitanje”, precizirao je Jović.

Prema njegovim riječima, ako bi se i desilo da prijedlog takvog zakona ode u parlamentarnu proceduru, kao u slučaju akciza, saglasnost za to nikada neće dati srpski poslanici i delegati iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH.

“Do sada nisu postojali entitetski zakoni i treba forsirati da budu doneseni jer su žrtve u pitanju bez obzira iz kojeg naroda potiču. Tim ljudima treba izaći u susret. Podržavamo da zakoni budu doneseni na entitetskom nivou”, naglasio je Jović i dodao da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice angažovalo je eksperta u vezi sa ovim pitanjem.

On je rekao da je krajnje vrijeme, poslije 20 i više godina, da Republika Srpska misli o svojim žrtvama i da tim ljudima bude omogućena pravična naknada.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da nema ustavnog osnova za donošenje zakona o žrtvama torture u BiH jer je ovo pitanje, prema Ustavu BiH i Dejtonskim sporazumu, u isključivoj nadležnosti entiteta.

“Donošenje ovog nacrta zakona je usmjereno direktno protiv Republike Srpske i predstavlja prenošenje nadležnosti na nivo BiH”, kaže Kojić i dodaje da je Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o pravima žrtava torture koji će se naći pred poslanicima u parlamentu Srpske.

U Sarajevu je u toku postupak javnih konsultacija na Nacrt zakona o pravima žrtava torture u BiH, kojeg priprema Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Konsultacije, koje su počele 20. novembra, trajaće do 4. decembra.

(Srna)