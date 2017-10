Srpski investitori na Romaniji: Prevazići ćemo Zlatibor

Trininić: Restrukturisanje "Željeznica Srpske" do 2021.

Umjesto Arapa, na Romaniju stižu Semberci i Zvorničani. Srpski investitori odlučili su da na sokolačkoj teritoriji grade vikend naselja. Milan Stanojević dotjerao je bagere i spreman je na gradnju na 25 dunuma zemlje.



“Ja sam odlučio da investiram iz razloga što znam da je Sokolac i sve do Han Pjeska – ovaj dio Romanije je jako bogat ozonom, odnosno kiseonikom i da je to drugi grad u Evropi i znam da će u budućnosti ovdje nići dosta vikend naselja koji će prevazići sadašnja naselja na Zlatiboru”, rekao je investitor iz Zvornika Milan Stanojević.

Prve komšije mogu da odahnu. Atraktivne lokacije bile su mamac za Arape, ali su, kažu, radiji da im u komšiliku ne žive stranci.

“Arapi nikako, dati šansu našim ljudima, našoj omladini da bude napredak u našem, da ne dajemo šansu Arapima ili bilo kome drugom”, kaže Draženka Ćurić.

U Turističkoj organizaciji grada Istočno Sarajevo nisu protiv stranaca, ali samo onih koji dolaze isključivo zbog turističke ponude. Prvi čovjek Sokoca tvrdi da im je strateški cilj da privuku domaće investitore kojima garantuju i partnerske odnose. A, investitora, itekako, ima.

“Čak smo preuzeli na sebe da naše službe traže u ime investitora određene saglasnosti, da li od Telekoma, da li od Elektrodistribucije, vodovoda, toplana, puteva itd, gdje treba da bi to ubrzali”, rekao je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica.

“Grag IS I jeste veliki potencijal za turistička ulaganja, jer mi turizam gledamo kao jednu od najosnovnijih grana privrede i jednu od grana na kojoj Grad IS I stoji”, rekao je direktor TO Grada Istočno Sarajevo Igor Tošić.

Domaćim investitorima želja je da objedine turističke potencijale od Han Pjeska, preko Sokoca, pa sve do Pala. Obećavaju da će svi turisti biti srdačno dočekani, ali ne kriju da će oni sa dubljim džepom biti miljenici, odakle god da dolaze. Od turizma se, kažu, ipak mora živjeti.