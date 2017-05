Srpski ambasador stradao dok su pokušavali da ga otmu?

Ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica preminuo je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo kada su pokušali da ga otmu, saznaje “Blic”.

Ministarstvo spoljnih poslova je do sada saopštilo samo da je ambasador prije dva dana imao tešku saobraćajnu nesreću i da je dan potom preminuo.

Kako “Blic” otkriva, Potežica je, međutim, presreten na putu ka Tripoliju prije tri dana. Ambasador je na teritoriji koju kontrolišu ekstremisti vozio službeni automobil u dva sata ujutru. Tragedija se dogodila kada se iz Tunisa vraćao u Libiju u Ambasadu.

Izvor “Blica”, strani diplomata, navodi da je ambasador Potežica presreten na istom putu na kojem je novembra 2015. godine oteto, a potom i ubijeno dvoje srpskih radnika u libijskoj ambasadi – vezista Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić. Potežica je tada bio u koloni vozila Ambasade, ali je izbjegao kidnapovanje.

Izvor “Blica” navodi da zasad nema pouzdanih detalja tragedije, jer je odgovore mogao da pruži samo ambasador.

“Dvije su moguće verzije kako je došlo do tragedije. Ili su otmičari presjekli put ambasadoru i tada je došlo do sudara, ili je tragedija uslijedila dok je ambasador pokušavao da pobjegne od njih. Sve se događalo dva sata iza ponoći. Pretpostavka je da su kidnaperi, kada su vidjeli stanje ambasadora poslije nesreće, odustali od otmice. Riječ je o gotovo identičnom stilu otmice – insceniranoj saobraćajnoj nesreći, a kao što je bio slučaj s drugim srpskim državljanima – otkriva izvor “Blica”.

“Blic” u diplomatskim krugovima saznaje da je moguće da i iza ovog pokušaja otmice, ali i tragedije koja je uslijedila, stoji Abdulah Dabaši, komandant ISIS-a na prostoru Sabrate, grada koji je udaljen oko 60 kilometara od Tripolija. Iako se, prema libijskim vijestima, Dabaši od 23. aprila vodi kao mrtav, zasad nijedna ozbiljna zapadna služba tu informaciju ne uzima kao tačnu. Za tog visokog operativca ISIS-a navodi se da je ubijen u napadu “nepoznatih libijskih naoružanih operativaca”. Abdulah Dabaši ili Abdulah Haftar, kako je još poznat, lice je sa “potjernice” zapadnih službi bezbjednosti i sumnja se da je događaj njegovog ubistva insceniran u medijima jer nema nijednog dokaza njegove smrti. Međutim, upravo inscenirana pogibija mu daje odriješene ruke za dalje djelovanje ISIS-a. Dabaši se sumnjiči za raniju otmicu srpskih diplomata.

Ambasadoru Potežici mandat u Libiji odavno je istekao, međutim on nije povučen niti je to učinjeno nakon tragedije veziste Slađane Stanković i vozača Jovice Stepića. Nekoliko mjeseci pijre njihove otmice, BIA je u junu uputila Ministarstvu spoljnih poslova preporuku da se zbog bezbjedonosne situacije iz Libije povuče srpsko osoblje.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kada su oteti Stanković i Stepić, činjenicu da osoblje nije na vrijeme povučeno prokomentarisao je navodom “da je procjena ambasadora bila da se i pored preporuke BIA ostane u Libiji”.

Prema saznanjima “Blica”, Potežica je insistirao da ostane u Libiji i poslije isteka svog mandata, a to je pokrivano u Ministarstvu navodom da u “Libiju niko neće da ide”. Inače je poznato da tamo nema više zapadnih diplomata. Ministarstvo, međutim, nije povuklo Potežicu iako se znalo da je on jako narušenog zdravstvenog stanja.

Iako se poslije prve otmice navodilo da ambasador nije u opasnosti jer je smješten u Tunisu i odatle radi diplomatski posao vezan za Libiju, prema saznanjima “Blica”, to i nije sasvim tačno.

On je gotovo sve vrijeme bio u Ambasadi u Libiji, a u Tunis je odlazio po potrebi – da podigne platu i obavi druge uplate. Istina je da je Potežica bio jedini diplomata u Tripoliju, a da su svi ostali u Tunisu.

Istraživanje propusta

Još februara prošle godine najavljeno je da počinje da radi komisija Ministarstva spoljnih poslova koja treba da utvrdi okolnosti i da li je došlo do propusta u radu koji su doveli do otmice, a potom i pogibije dvoje srpskih službenika. Do danas nije dat ni precizan odgovor zašto su srpski službenici ostali u Libiji.

