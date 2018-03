SrpskaCafe: Narodna stranka Ognjena Tadića kolektivno pristupa DNS-u?!

Narodna stranka Ognjena Tadića kolektivno će pristupiti Demokratskom narodnom savezu, saznaje SrpskaCafe!

Predsjednik DNS-a Marko Pavić najbližim partijskim saradnicima je poslao na uvid sporazum o pristupanju Narodne stranke DNS-u o kojem vrh stranke treba da se izjasni najkasnije do petka.

“Na konferenciji za novinare koja bi trebala da bude održana u petak biće objelodanjen ovaj kolektivni politički transfer, kao i pristupanje Borislava Bojića stranci Marka Pavića”, tvrdi izvor iz vrha DNS-a koji je insistirao na anonimnosti.

Sagovornik SrpskaCafe kaže da ne gleda previše blagonaklono na ovaj politički manevar, jer DNS praktično postaje stranka-usisivač koja prima praktično sve moguće preletače, a drugima prigovara kada u svoje okrilje prime ponekog odbjeglog DNS-ovca.

“Ognjen Tadić na ovaj način samo pokušava da izbjegne etiketu papak. On će se pravdati time da nije direktno prešao iz SDS-a u DNS, već je kao oformio svoju političku partiju, a potom je utopio u DNS. To je providan i perfidan manevar, jer kakva je to partija koja zvanično postoji četiri-pet mjeseci i koja se nije okušala ni na jednim izborima”,rekao je sagovornik SrpskaCafe.

Prema njegovim riječima, nije isključeno ni da Ognjen Tadić bude kandidat DNS-a za predsjednika Republike Srpske, ali da je to, za sada, samo u domenu spekulacija.

“Niko u vrhu stranke u potpunosti ne zna šta se mota po glavi predsjednika Marka Pavića, ali je moguće da napravi i takav potez. Time bi opalio šamar Savezu za promjene, jer bi se opozicionari našli u neobranom grožđu. Kakve bi oni imali argumente protiv Tadića, odnosno protiv onoga ko je tri puta bio njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske?! S druge strane, DNS bi tim potezom pokazao zube SNSD-u i sa svojim kandidatima za predsjednika i člana Predsjedništva BiH sigurno poboljšao stranački rezultat i za Narodnu skupštinu RS. Pored toga, Ognjen Tadić bi pored glasova DNS-a sigurno dobio i dio glasova SDS-a, odnosno otkinuo bi dio glasova Vukoti Govedarici, jer je i dosadašnjom retorikom pokazao da prema njemu gaji netrpeljivost. DNS bi tako poslije izbora bio nezaobilazan faktor za formiranje vlasti, a Milorad Dodik bi sigurno pokazao da zna da cijeni svaki glas otkinut od opozicije”, istakao je naš sagovornik.

O mogućem “utapanju” Narodne stranke u DNS SrpskaCafe pokušala je dobiti komentar i od samog Tadića, ali se nije javljao na telefonske pozive. Sa druge strane, programski direktor Narodne stranke Aleksandar Savanović je istakao da je saradnja sa DNS-om zanimljiva ideja ali nije bio ništa precizniji.

“Hm, ne znam ko je to rekao. Ja ne mogu da govorim o tome ništa, najbolje je da to komentariše Ognjen Tadić. To je sad zanimjiva tema i svašta se priča pa bi najbolje bilo da se čujete sa njim, da ne biste imali paušalne informacije. A ja nisam ni bio na tom sastanku koji smo imali sa DNS-om”, rekao je Savanović te dodao da su na sastanku Narodne stranke sa DNS-om, pored Tadića, bili prisutni i Kićo Borojević i Vlado Babić.

Lider DNS-a Marko Pavić i Tadić su još u novembru prošle godine najavili moguću izbornu saradnju, ali nisu precizirali kako bi ta saradnja izgledala.

“Ovo je saradnja na dobrobit Republike Srpske, možda i za buduće izbore i postizbornu saradnju. Naša želja je da sarađujemo na mnogo pitanja. Narodna stranka je parlamentarna na nivou BiH i tu se otvara prostor za dobru saradnju”, rekao je Pavić tada i dodao da Narodnu stranku doživljava veoma bliskom sa DNS-om.

Tadić, koji danas obavlja funkciju predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH, nakon izbornog poraza u novembru 2016. godine, podnio je ostavku na mjesto potpredsjednika SDS-a, a nakon toga, početkom 2017, u nekoliko otvorenih pisama je kritikovao stanje u SDS-u i predsjednika Vukotu Govedaricu.

Nakon što u unutarstranačkim izborima nije obezbjedio funkciju potpredsjednika stranke, Tadić je i zvanično napustio SDS. Takođe, Narodnu stranku je registrovao i prije zvaničnog napuštanja najveće opozicione stranke u Srpskoj.

Bojić: Razgovaram sa svima

Pored Tadića, u DNS bi uskoro mogao i Borislav Bojić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji je nedavno napustio SDS.

“Razgovaram sa svima i još nisam donio odluku gdje ću i kako ću nastaviti političku karijeru. Pritišću me i javnost i prijatelji i vrlo brzo ću odlučiti kako dalje i da li ću biti nezavisni poslanik ili ću nastaviti u nekoj drugoj političkoj partiji”, rekao je Bojić, potvrdivši da je u Banjaluci razgovarao i sa Tadićem.

