SrpskaCafe: Budimir Balaban “mjerka” SDS?

Budimir Balaban, bivši predsjednik banjalučke Skupštine i visoki funkcioner DNS-a, a danas opozicionar u Klubu odbornika „Sloboda“, pregovara sa vrhom SDS-a o mogućem prelasku u redove najveće opozicione stranke, saznaje portal SrpskaCafe.



Iako su konačan dogovor i pružanje ruke između Balabana i SDS-a još uvijek daleko, ovom portalu je iz više izvora potvrđeno da se razgovori na pomenutoj relaciji uveliko vode.

– Balaban pregovara sa pojedincima iz vrha stranke, ne sa predsjednikom SDS-a Vukotom Govedaricom, ali sa drugim značajnim stranačkim funkcionerima. Voljan je u SDS prevući i ostatak Kluba „Sloboda“, koji pored njega čine i odbornici Nenad Šibarević, Stojan Vukajlović i Milenko Jaćimović, te druge DNS-ovce koji mu nisu okrenuli leđa nakon što je napustio ovu stranku – navodi izvor istog portala.

On dodaje da je teren, odnosno broj glasova koji pomenuti četverac, i ljudi njima bliski, nose sa sobom, glavna stvar koja je privukla SDS-ovce da uđu u pregovore sa bivšim predsjednikom banjalučke Skupštine.

– Međutim, preskakanje i nepitanje Gradskog odbora šta misli o ovom mogućem scenariju mogao bi banjalučki odbor ponovo uvesti u vrlo turbulentan period, što je godinama bila karakteristika SDS-a u gradu na Vrbasu. U Gradskom odboru, za razliku od vrha, slabo ko je oduševljen takvim raspletom. Uvjereni su da bi to bio korak unazad za SDS u Banjaluci. Tu bi samo Balaban profitirao, jer bi iza sebe dobio drugu stranku u Srpskoj – zaključuje isti sagovornik.

Ukoliko dođe do dogovora, u Banjaluci bi imali još jednu i više nego zanimljivu situaciju – Balaban, koji je čitavu karijeru proveo u lokalnoj politici u vlasti, kao predvodnik opozicionog SDS-a predstavljao bi svojevrsnu alternativu aktuelnoj vlasti na čelu sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem, koji je lokal „preuzeo“ prije nepunu godinu dana.

Od kada je napustio DNS, Balaban ističe da će razgovarati sa svima kojima su “u prvom planu interesi građana”, ali o konkretnim političkim subjektima nije govorio. Javno je rekao i da je jedna od opcija i osnivanje nove stranke.

Predsjednik GO SDS Banjaluka Mladen Kajkut osvrnuo se i na Balabanov Klub „Sloboda“ i moguću saradnju sa SDS-om.

– Koliko se sjećam, u nekom ranijem periodu dvojica od njih su već bili članovi SDS-a. U politici se nikad ne kaže ne, ali u ovom momentu bi to samo poljuljalo našu dobru i uspješnu konsolidaciju i vraćanje na stare pozicije SDS-a tamo gdje treba, a to je pobjeda i stabilan GO. Konačnu odluku će donijeti GO, odnosno baza ili mjesni odbori – rekao je Kajkut u ranijem intervjuu za Srpskacafe.

Banjalučki odbor je nakon odlaska Nenada Stevandića, današenjeg lidera Ujedinjene Srpske a nekada visokog funkcionera SDS-a i marginalizovanja uticaja Ognjena Tadića, bivšeg predsjednika GO i aktuelnog delegata u Domu naroda, ušao u nešto mirnije vode. Međutim, loš rezultat na prošlogodišnjim lokalnim izborima i činjenica da je do opštih izbora ostalo još samo godinu dana, ne daje ovom odboru razloga za zadovoljstvo.

Banjalučki SDS ima jednog poslanika u Narodnoj skupštini RS, Davora Šešića, te trojicu odbornika u lokalnom Parlamentu, Aleksandra Petkovića, Ljubu Ninkovića i Predraga Vulina.

