Srpska i Srbija o granici i deklaraciji

Počelo je sastankom predsjednika i premijra, a završilo zajedničkom sjednicom Vlada Srbije i Srpske. Glavna tema pitanja je granice, a rukovodstvo Srpske podržalo je prijedlog Srbija koji i dalje ostaje tajna, dok se ne usaglasi sa Bosnom i Hercegovinom.



Srbija i Srpska imaju identičan stav oko razgraničenja poručuje predsjednik Republike Milorad Dodik, koji kaže da granicu sa Srbijom ne doživljavamo kao suštinsku. Očekuje da se sve potpiše do kraja godine, ako se stvari ne iskomplikuju na BH nivou.

“Naša saglasnost u tom pogledu postoji kako je top prijedlog Srbije. Vjerujem da Hrvati u Bosni i Hercegovini oko toga neće praviti nikakav problem, mi Srbi ne pravimo nikakav problem a mulsimani mogu iz nekih drugih poriva da prave probelem. Sad vidjećemo u svakom slučaju mislim da je moguće da to uradimo do kraja godine”, rekao je predsjednik RS Milorad Dodik.

Iza prijedloga o razmjeni teritorija stoji predsjednik Srbije, koji se nakon sastanka nije obratio novinarima. Više detalja ne otkriva ni srpski ministar inostranih poslova oko toga koje će teritorije razmijeniti Srbija i Bosna i Hercegoviona. Ivica Dačić ponavlja da su za Srbiju sporne četiri tačke od kojih se dvije tiču opština Rudo i Priboj, a dvije Hidroelektrana sagrađenih za vrijeme bivše Jugoslavije.

“Treba riješiti i pitanje vlasništva koje je nesporno jer je Srbija ulagala u sve to, ali pošto se sada ti objekti nalaze jedan deo na teritoriji Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine to isto mora da se riješi.

Mislim da ukoliko postoji dobra volja da se to miože riješiti naročito zato što je sa druge strane Republika Srpska”, rekao je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić.

Osim granicom prvi ljudi Srbije i Srpske bavili su se i prekograničnom saradnjom i ocijenili da dovoljno ne koriste fondove Evropske Unije. Željka Cvijanović i Ana Brnabić okupile su za istim stolom trideset i sedam ministara koji su dogvorili novi Akcioni plan za razvoja Podrinja kojim će biti obuhvaćeno 30 opština. Iako je bilo najavljeno na kraju nije usvojena Deklaracija o opstanku srpske nacije.

“UI pitanju je zaista ozbiljan dokument koji je angažovao dosta stručnjaka tako da je bolje da on bude najkvalitetniji nego da sad žurimo sa usvajanje tako da ćemo vjerovatno sljedeći put to biti verifikovano od strane vlada i poslato prema parlamentima”, rekla je predsjednik Vlade RS Željka Cvijanović.

“Ide to svojim tokom ja se nadam da će biti uskoro predstavljeno, ali je bolje da ga završimo onako kako treba nego da to na rkaju bude samo deklarativno.Moramo tome ozbiljno pristupiti da bi u budućnosti učvrstili saradnju srpskog naroda”, rekla je predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić.

Nakon sjednice ministri iz Srbije i Srpske potpisali su i četiri sporazuma o saradnji. Pričalo se i o

i infrastrukturnim projektima i potrebi zavšretka mosta Bratunac-Ljubovija. Ovaj put nije bilo riječi o trasi puta Beograd-Sarajevo.