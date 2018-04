Srpska od danas finansira i treću vantjelesnu oplodnju

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će Vlada Srpske od danas finansirati i treći pokušaj vantjelesne oplodnje u Srpskoj.

Dodik je, nakon otvaranja novih prostorija zdravstvene ustanove “Mediko-S” u Banjaluci, naglasio da je Fond zdravstvenog osiguranja za ove procedure godišnje izdvajao 2,5 miliona KM, te da je cilj da majke u Srpskoj ne moraju da putuju daleko, već da u Banjaluci imaju sve uslove za vantjelesnu oplodnju.

On je naglasio da je ova zdravstvena ustanova, koja se jedina u Srpskoj bavi vantjelesnom oplodnjom, divan primjer prakse, koja je u kontinuitetu ostvarivana, te da predstavlja uspjeh njenog osnivača Sanje Sibinčić, svih partnera i Republike Srpske.

“Bilo je teško na početku, bilo je mnogo nepovjerenja, čak i zdravstvenog sektora u ove metode, ali danas je to veoma priznata metoda u svijetu. Činjenica da je parnter ove ustanove postala grupacija `Pronatal` kao jedna od najboljih evropskih kompanija u ovoj oblasti govori da je to dobro za Srpsku i sve nas”, rekao je Dodik novinarima.

Prema njegovim riječima, tri vantjelesne oplodnje koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja, uz pomoć lokalnih zajednica u Srpskoj, veoma su značajan podsticaj za održavanje ove djelatnosti.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je da će Vlada Srpske nastojati da u rebalansu budžeta obezbijedi dodatna sredstva za vantjelesnu oplodnju.

“Finansiranje trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje je od ogromnog značaja za porodice koje ne mogu na prirodan način imati potomstvo. Više od hiljadu djece rođeno je u Republici Srpskoj na ovaj način”, poručio je Bogdanić.

On je dodao da nema ništa vrednije od onog što su predstavnici klinike “Mediko-S” uradili, a to je što su omogućili da roditelji u Srpskoj dođu do ove zdarvstvene usluge.

“Ova zdravstvena ustanova je ostvarila i saradnju sa grupacijom `Pronatal` iz Češke i na taj način su ovdje doveli eminentne stručnjake i omogućili da se ova procedura završava u zdravstvenom sisitemu Republike Srpske”, naveo je Bogdanić.

Bogdanić je dodao i da je zakon o vantjelesnoj oplodnji u proceduri, te da bi do kraja godine trebalo da ugleda svjetlo dana.

Osnivač klinike “Mediko-S” Sanja Sibinčić istakla je da su mediji pomogli da vantjelesna oplodnja u Srpskoj ne bude tabu tema, nego procedura koju svi mnogo koriste i kojima pomaže.

Ona je naglasila da se posebno raduje činjenici da će Fond zdravstva finansirati i treću proceduru vantjelesne oplodnje, jer su, prema svim istraživanjima, tri procedure optimalan broj da se dođe do djeteta.

“`Mediko-S` ima značajne rezultate, koji su transparentni za svakog našeg pacijenta. Naši rezultati su u očekivanim evropskim rezultatima. `Pronatal` kao jedan od lidera u vantjelesnoj oplodnji nas je prepoznao kao prvog partnera na ovim prostorima, što je dokaz da dobro radimo”, navela je Sibinčićeva.

Ona je navela da je cilj ove ustanova bio da ima saradnju sa nekim od većih centara jer su osjetili potrebu da se razvijaju.

“Bili smo ograničeni prostorom, finansijski i kadrovski, i bio nam je potreban partner, te smo izabrali najbolje u Evropi”, rekla je Sibinčićeva.

Ona je dodala da je “Mediko-S” prva zdravstvena ustanova koja je ispunila sve uslove grupacije “Pronatal” i pokazala da im može biti dostojan partner.

