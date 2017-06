Sredinom sedmice pljuskovi sa grmljavinom

Sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni

Sutra će u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz malu dnevnu oblačnost.

Jutro će biti svježe i pretežno vedro, samo će se ponegdje na sjeveru i istoku oko rijeka i po kotlinama javiti magla, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Duvaće slab vjetar, a jutarnja temperatura kretaće se do 14, na jugu 18 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.

U utorak, 13. juna, će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, a popodne na istoku razvoj oblaka će samo ponegdje, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura vazduha do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura do 34 stepena.

U sredu, 14. juna, biće sunčano, a popodne i uveče promjenjivo vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom, dok na sjeveru ostaje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 17, na jugu oko 20, a najviša dnevna do 31 stepen.

U četvrtak, 15. juna, pretežno sunčano, a popodne nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom, a moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna do 31 stepen.

(Srna)