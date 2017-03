Srebrenica: Nova skupštinska većina želi vanrednu sjednicu

Grupa srebreničkih opozicionih odbornika sa nekoliko odbornika iz aktuelne skupštinske većine podnijela je zahtjev za održavanje vanredne sjednice Skupštine opštine u roku od 15 dana, kako bi bila ozvaničena nova skupštinska većina i izabrani novi predsjednik i potpredsjednik parlamenta.

Zahtjev je potpisalo 11 od ukupno 21 odbornika Skupštine opštine Srebrenica.

Riječ je o “šarolikom” sastavu odbornika među kojima je opoziciona frakcija SDA sa pet odbornika, zatim po dva odbornika SDS-a i DNS-a koji su do sada činili skupštinsku većinu, te po jedan odbornik PDP-a i NDP-a.

Na zahtjevu su navedena imena i po jednog odbornika SDP-a BiH i SRS-a, ali oni nisu potpisali ovaj akt.

Predsjednik srebreničkog SDS-a Momčilo Cvjetinović rekao je Srni da sedam političkih partija nije zadovoljno učešćem u lokalnoj vlasti, odnosno ponašanjem SNSD-a koji nameće apsolutnu vlast i ignoriše prethodne međustranačke dogovore, te raspoređuje svoje nedovoljno stručne kadrove na mnoga značajna mjesta.

“Ponudili smo im novu raspodjelu mjesta, ali oni to omalovažavaju i bili smo prinuđeni da potražimo druge koalicione partnere, na čemu posebno insistira DNS jer su potpuno potisnuti iz dogovora i raspodjele mjesta o kojima je pri formiranju aktuelne skupštinske većine bio postignut dogovor”, kaže Cvjetinović.

On je istakao da će nova skupštinska većina pružiti podršku načelniku opštine Mladenu Grujičiću sa kojim će razgovarati o svemu i pomoći mu u rješavanju svih pitanja i potreba građana ove opštine.

Aktuelni predsjednik Skupštine Hamdija Fejzić naveo je da je demokratija izraz volje većine i da u srebreničkom parlamentu glasovi 11 odbornika mogu da promijene skupštinsku većinu.

“Apsurd je da pet odbornika SDA predvođenih Alijom Tabakovićem formira skupštinsku većinu sa SDS-om i drugim srpskim odbornicima, a nedavno su nas, koji smo sa srpskim odbornicima formirali vlast, nazivali izdajnicima interesa Bošnjaka i raznim omalovažavajućim i uvredljivim izrazima”, naglasio je Fejzić.

Fejzić smatra da je na ovim prostorima neminovna saradnja predstavnika svih naroda, te kaže da je očekivao pomirenje frakcija SDA u ovom mjestu i zajednički rad u interesu Bošnjaka i svih građana.

“Dobio sam saglasnost centrale SDA da razgovaram i da sa srpskim strankama formiramo skupštinsku većinu kako bismo, kao nosioci vlasti štitili interese Bošnjaka, a Tabaković i grupa njegovih istomišljenika je osuđivala ulazak u vlast sa Srbima. Sada oni formiraju novu skupštinsku većinu sa SDS-om i drugim srpskim odbornicima, ali ja to ne nazivam izdajom”, pojasnio je Fejzić.

On je dodao da ukoliko dođe do formiranja nove skupštinske većine i promjena u Skupštini opštine, to neće moći dugo da opstane jer je riječ o tijesnoj i neprincipijelnoj većini koja će dovesti do destabilizacije opštine.

Predsjednik srebreničkog SNSD-a Radomir Pavlović potvrdio je da je stigao zahtjev sa potpisima 11 odbornika za sazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine za 15 dana u kojoj će potpisnici zahtjeva činiti većinu i izabrati novo rukovodstvo Skupštine.

“Upravo sam imao sastanak sa predstavnicima DNS-a, SRS-a, SDP-a i dva odbornika SDA koji treba da čine novi sastav skupštinske većine sa 11 ili 12 odbornika. U tom slučaju ne postoji druga skupštinska većina jer dva odbornika DNS-a, koji su potpisali zahtjev za vanrednu sjednicu, ostaju sa nama u postojećoj skupštinskoj većini kojoj će pristupiti i odbornik SRS-a, a iz tog sastava izlaze dva odbornika SDS-a i jedan odbornik NDP-a”, rekao je Pavlović.

On tvrdi da je postignut dogovor na nivou rukovodstva SNSD-a i DNS-a u Banjaluci da se očuva koaliciono partnerstvo u Srebrenici i da očekuje da neće doći do destabilizacije i smjene postojeće skupštinske većine i rukovodstva Skupštine opštine.

On je upozorio da postoje saznanja o određenim novčanim obećanjima da bi pojedini odbornici napustili postojeću i pristupili inicijatorima nove skupštinske većine.

“To bi trebalo da se ispita i sankcioniše ukoliko je tačno, ali potpisnici zahtjeva za održavanje vanredne skupštinske sjednice predstavljaju neprincipijelnu većinu koja se već osipa i ne može da opstane, pa će se verbalna kriza vlasti u ovoj opštini uspješno prevazići”, uvjeren je Pavlović, koji je potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica.

