Srđan Jeremić – heroj bez ruke

Srđan Jeremić, u ratu je ostao bez ruke, ali to ga nije spriječilo da nastavi porodični posao.

Naslijedio ga je od oca pa od svoje četrnaeste godine živi od parketarstva. Zbog svog hendikepa, na poslu mu se dešavaju razne anegdote.

“Ljudi kad preko telefona pričaju sa mnom, majstore treba doći da se uradi parket, trebao ovo, treba ono, i ja kažem nije nikakav problem, vidjećemo se tad i tad, I kad ja dolazim na lice mjesta, ljudi kad me vide da dolazim bez ruke, odmah gledaju da li će se neko pojaviti iza mene koji ima obe ruke da radi“, kaže Srđan.

O problemima amputiraca malo ko danas i govori. Zakoni se stalno usaglašavaju kako bi im bilo bolje, ali često samo na papiru. Ne ljuti se Srđan zbog toga već gleda kako da on pomogne. Uvjerili su se u to u srednjoškolskom centru. Zahvaljujući njegovoj volji i stručnosti obnovljena je fiskulturna sala u Istočnom Novom Sarajevu.

“Direktorica škole je bila u čudu, kao što ja da radim to, bukvalno sam joj rekao da je to od mene, i ako ona dozvoljava kao direktor škole da ću ja to uraditi“, rekao je Srđan.

Kada nije na poslu nađe vremena i za sport. Kao pravi biciklista voli duge relacije, pa tako sa svojim kolegama amputircima već godinama odlazi na hodočašća pod Ostrog i Svetu Goru. Stigao je i u Moskvu tako što je sa prijateljem koji je ostao bez obe noge prešao rekordnih 2800 kilometara.

“ Dejo i ja smo, 2015.godine rekli da ćemo ići do Moskve i normalno krenuo je onaj neki crni humor u svemu tome, ovi ostali su govorili nećete vi ni do Zvornika dobaciti, umrijećete na Romaniji“, priča Srđan.

O putešestviji dva amputirca izvještavali su i ruski mediji. Bez obzira na tjelesne nedostatke, svojim poduhvatom poslali su jasnu poruku tada, ali i dalje ju šalju da nisu drugačiji od ostalih.