Srbin pretukao engleskog pilota, jer se hvalio da je bombardovao Srbiju!

Rade Stančić iz Loznice juče ujutru je u Cirihu pretukao engleskog pilota u kafiću “Hilt”, jer ga je čuo kako za susjednim stolom s ponosom priča da je bombardovao Srbiju 1999. godine.

Kako “Blic” saznaje od Radetovih prijatelja on se trenutno nalazi na saslušanju u švajcarskoj policiji.

Kako je ispričao njegov prijatelj, njih dvojica su juče razgovarali preko telefona kada je došlo do incidenta u kafiću preko puta srpske ambasade u Cirihu.

“Rade i ja smo u tom trenutku pričali preko telefona, kada je on čuo da neko za susjednim stolom pominje Srbiju i bombardovanje. Prekinuo je vezu sa mnom… Tek poslije mi je ispričao šta se desilo. Navodno, taj pilot je pogledao u zgradu srpske ambasade i rekao: “A Srbija. Učestvovao sam u bombardovanju”… Rade je to čuo i to ga je isprovociralo”, ispričao je Radetov prijatelj.

Kako dodaje “Rade je veliki patriota”, pa je prišao stolu za kojim je sjedio engleski pilot i započeo razgovor.

“Poslije toga su uslijedile provokacije… Rade ga je pitao da li zna koliko je nedužnih ljudi i djece poginulo u tom bombardovanju, na šta je Englez rekao: “Znam, pa šta?”. Tu je Rade pukao. Rekao mu je: “Šta misliš da ja tebe sad uradim ono što si ti radio”.

“Englez je ustao i tada je izbila tuča. Rade je nekoliko puta udario Engleza i on je sad u bolnici, ali koliko smo čuli nije u životnoj opasnosti. Međutim, niko ne zna šta se sada biti”, kaže Radetov prijatelj.

On kaže da se sa Radetom, inače poznatim srpskim ugostiteljem u Švajcarskoj, posljednji put čuo jutros.

“On se juče poslije incidenta sakrio. Policija je dolazila na njegovu adresu, ali ga nisu našli. Danas je u pratnji advokata otišao sam. Sada svi čekamo da se saslušanje završi”,kaže Radetov prijatelj.

On dodaje i da je Rade godinama držao diskoteku u Cirihu, da je pomagao mnogim srpskim pjevačima, glumcima.

“Cijela estrada ga zna po dobru. Svima je pomagao. On je veliki patriota, ali se posljednjih godina povukao iz tog posla. Radi u jednoj firmi, ima porodicu, ženu, djecu. Svi su u Cirihu i sada čekaju vijesti sa saslušanja. Moguće je i da Radeta odmah zadrže u policiji”, kaže Radetov prijatelj.

(Blic)