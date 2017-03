Srbima nožem urezivali polumjesec i zvijezdu

U nastavku suđenja Ahmetu Sejdiću, bivšem komandantu Prve višegradske brigade Armije BiH, za ratne zločine nad srpskim civilima na području opština Rudo, Višegrad i Goražde, zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH rekla je da je na Srbima vidjela nožem urezane polumjesec i zvijezdu.

Ona je navela da je iz sela Bučje, opština Goražde, i da je bila odvedena na Trebeško brdo, te da je Sejdić izdavao naređenja vojsci i da je bio autoritet.

Svjedok S1 ispričala je da je do ljeta 1992. godine sa roditeljima živjela u selu Bučje, kada su mještani trebali da predaju oružje i da idu na slobodnu teritoriju, ali se pred polazak pojavila njoj nepoznata naoružana vojska, kojom je komandovao Sejdić, koja ih je u koloni sprovela na Trebeško brdo, javio je Birn.

“Čekali smo šta će se desiti. Pojavili su se ti ljudi – Sejdić sa svojom vojskom. Upali su u kuću. Rekao je: `Hajte! Ustani ti, ti i ti`. Ja, rođak i još nekoliko ljudi izašli smo ispred. Muškarcima su naredili na legnu potrbuške i počeli su ih udarati kundacima pušaka. Tukli su ih vojnici koji su došli sa Sejdićem”, rekla je svjedok.

Ona je ispričala da je kasnije na muškarcima vidjela povrede po tijelu, te nožem urezan polumjesec i zvijezdu.

Zaštićeni svjedok je navela da su nju i Ljubicu Čarapić izvodili i ponovno ispitivali o sakrivenom oružju. “To je bila vojska Sejdića. To znam jer su govorili da su iz Višegrada. To nisu ni krili. Zvali su se po nadimcima. Sejdić je izdavao naređenja i bio opšti autoritet. Ponašao se kao pravo vojno lice”, navela je ona.

Prema njenim riječima, nakon sedam dana prebačeni su u zgradu MUP-a u Goraždu gdje su proveli osam mjeseci.

Ona je pojasnila da je jedne prilike tu vidjela Sejdića kada je pozvana u kancelariju na razgovor da potvrdi ili demanutuje da li je silovana.

Milka Čarapić, svjedočeći o pregovorima u selu Bučje u ljeto 1992. godine, navela je da je jedan dan došlo mnogo vojske i da su govorili da je to “vojska Sejdića”.

“Kada smo došli na Trebeško brdo zadržali su nas šest do sedam dana. Gore su nas maltretirali, tukli. Vojska je izvodila muškarce. To je bila Sejdićeva vojska, tako su govorili. Mene niko nije tukao, jesu mog muža i sinove. Vodili su iza neke kuće, tukli, vraćali. Isprebijali su ih. Kada sam ih vidjela, to su bili živi leševi”, posvjedočila je Čarapić.

Ona je navela da je na leđima sina vidjela tragove udaraca, a njen muž je nakon godinu dana umro zbog povreda zadobijenih od maltretiranja.

Suđenje će biti nastavljeno 21. marta.

