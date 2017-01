Srbija: Spasavao zatrpane – heroj sa zaleđenim trepavicama FOTO

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija vatrogasca spasioca iz Niša poslije cijelodnevnog spasavanja zavejanih ljudi na auto-putu.

Na fotografiji se vidi muškarac kojem se led uhvatio čak i na trepavicama. Fotografiju je na svom Fejsbuk profilu objavio Sindikat srpske policije.

„Šta reći za ovo? Da li postoji novac kojim se mogu platiti ovi bolovi, ova požrtvovanost i humanost. Gospodo političari, on nije otišao radi fotografisanja, kao vi što to činite – on je samo radio svoj herojski posao“, navodi se u postu pored objavljene fotografije.

Identitet muškarca nije objavljen, a iz policijskog sindikata su istakli da će u toku dana objaviti širu priču o njemu.

Fotografije jedinice u akciji spasavanja ljudi.