Srbija radi na projektima sa Kinom vrijednim 5,6 milijardi evra

Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Vlade Aleksandrom Vučićem potpisaće tokom posjete Kini dva sporazuma i jedan ugovor ukupne vrijednosti 3,2 milijarde evra, najavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.



Ona je rekla da je ukupna vrijednost svih projekata na kojima Srbija radi i koje će raditi sa Kinom iznosi 5,6 milijardi evra.

“Sporazumi su za dio autoputa Preljine do Požege i od Požege do Boljara. Ugovor je o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta u dijelu od Novog Sada do Subotice, vrijednosti 700 miliona dolara”, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je istakla da je važno da Srbija bude dio velikog projekta kao što je projekat “Jedan put, jedan pojas”, koji obuhvata najveći dio najvažnijih zemalja sveta.

Mihajlovićeva se nada da će ove godine početi radovi na dijelu pruge Novi Sad-Subotica i objasnila da je to prva pruga na kojoj voz može razviti brzinu od 200 kilometara na čas.

“Možemo očekivati za dvije, dvije i po godine da završimo modernizaciju pruge Beograd-Budimpešta. To je najveći projekat u regionu”, istakla je ona.

Mihajlovićeva je navela da je vrlo važno što će Vučić razgovarati u Pekingu i o Rudarsko-topioničarskom basenu “Bor”, te direktnom letu Beograd-Peking.

“Važan je i taj naš odnos, politički i ekonomski, koji je sve bolji i bolji”, istakla je Mihajlovićeva.

Delegacija Srbije otputovala je danas u Kinu, gdje će u nedjelju i ponedjeljak, 14. i 15. maja, učestvovati na forumu za međunarodnu saradnju u okviru strategije “Jedan pojas, jedan put”.

Premijer Vučić sastaće se u utorak, 16. maja, u Pekingu sa predsjednikom Kine Si Đinpingom i predsjednikom Vlade te zemlje Li Kećijangom.

