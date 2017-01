Srbija primljena u Eurotransplant

Bord Eurotransplanta odlučio je večeras da primi Srbiju u tu organizaciju, što znači da pacijenti koji čekaju transplantaciju mogu brže dobiti organ, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu zdravlja.

Ugovor o članstvu biće potpisan na godinu dana, a u međuvremenu Srbija će morati da ispuni određene zahtjeve. Članstvo u Eurotransplantu povećava mogućnost da pacijent prije dobije organ, a organi se raspoređuju u zemlje članice po prioritetu i hitnosti.

Tim Ministarstva zdravlja Srbije predvođen ministrom Zlatiborom Lonačarem predstavio je danas Bordu Eurotransplanta šta je do sada u Srbiji urađeno na polju transplantacije i koji su ciljevi za ovu godinu. U prezentaciji je navedeno da je transplantacija u Srbiji odnovljena 2010. godine i da je do danas urađeno 720 transplantacija bubrega, 35 transplantacija jetre, 30 srca.

Novim zakonskim rješenjem o transplantaciji organa i tkiva, koja treba ove godine da bude usvojen, predviđena je pretpostavljena saglasnost o donorstvu, ali će i dalje porodica da daje posljedenju riječ, da daje saglasnost. Srbija trenutno ima manje od tri donora na milion stanovnika, a za punopravno članstvo u Eurotransplantu potrebno je deset donora na milion stanovnika.

Hrvatska u ovom trenutku ima 40 donora na miliona stanovnika. Donorsku karticu trenutno u Srbiji zemlji ima oko 150.000 ljudi. Plan ministarstva je da se u 2017. godini poveća broj donora i to pet do sedam na milion stanovnika. Srbija je u tome skoro uspjela 2013. godine kada je imala skoro šest donora na milion stanovnika a to se postiglo, između ostalog, i zato sto su transplantacioni timovi dobijali stimulaciju za svoj rad.

Ove godinu u budžetu je ponovo predviđeno 35 miliona dinara za tu namjenu, a osim toga timovi će biti pojačani novim, mladim ljekarima, biće uveden dvadesetčetvoročasovni kol centar za transplantacije i biće određeni nacionalni koordinatori za transplantacije koji će dežurati 24 sata. Organizaciju Eurotransplant čini osam zemalja, a to su Belgija, Njemačka, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Mađarska, Austrija i Slovenija, za sve zemlje postoji jedinstvena lista čekanja.

U okviru zemalja koje čine Eutrotransplant na listi čekanja je 15.000 pacijenata, a prošle godine urađeno je 7.000 transplantacija. Eurotransplant postoji 50 godina, članice su osam zemalja EU, a obuhvata oko 130 miliona stanovnika.