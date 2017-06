Srbija nakon remija sa Velsom i dalje na prvom mjestu

Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je tradiciju i ostala neporažena u duelu sa selekcijom Velsa, pošto je na svom terenu u sjajnoj atmosferi odigrala neriješeno 1:1 u šestom kolu kvalifikacija za Mundijal 2018. u Rusiji. Ovim remijem “orlovi” su zadržali prvo mjesto u grupi D sa 12 bodova, koliko ima i Irska.

Prelijepa slika poslana je sa stadiona, koji su igrači i navijači napustili sa pomiješanim emocijama. Poraz je izbjegnut, bod je osvojen, ali su svi priželjkivali trijumf. Svi kao jedan otpjevali su “Bože pravde”, himni Velsa se nije zviždalo već aplaudiralo, grmjelo je sa tribina uoči početka utakmice i imali su “orlovi” podršku kao malo kada prije.

Međutim, na terenu se nisu razletjeli uz taktove “Marša na Drinu”, nisu bili opasni kao što su znali tokom ovih mundijalskih kvalifikacija. Jednostavno, nisu imali rješenje za bedem rivala u prvom dijelu i tek su u drugom uspjeli da ga probiju.

Tadić je bio odlično čuvan i nije imao prostora za kreiranje napada. I Kostić je bio prilično neprimjetan. Trudili su se Matić i Rukavina najviše, ali nije bilo prave šanse i pored inicijative.

Gotovo da naši fudbaleri nijednom nisu na pravi način zaprijetili “zmajevima” koji takođe nisu blistali. Igralo se oprezno i “tvrdo” na obje strane, ali su gosti ipak poveli u 35. minutu.

Penalu koji je skrivio Milivojević povlačenjem Vouksa sa leđa prilikom prekida i centaršuta Alena prethodili su nesmotrenost i kiks Stojkovića, koji je napravio faul na ivici kaznenog prostora. Odgovornost je preuzeo Aron Remzi i hladnokrvno plasirao loptu u mrežu za 0:1.

Jedino je Mitrović imao dva pokušaja glavom, što nije bilo previše opasno po goste koji su u nastavku bili orijentisani samo na odbranu.

Opsjedali su izabranici Slavoljuba Muslina oko kaznenog prostora ostrvljana, pleli mrežu, ali ni sat vremena nije bilo dovoljno za gol-šansu. Bila je Srbija oštećena za penal kada je Ganter igrao rukom u svom kaznenom prostoru na centaršut Tadića, nisu pomogli protesti, samo je sudija Souza izazvao salve zvižduka sa punih tribina.

Zato se sve promijenilo ulaskom Aleksandra Prijovića i igranjem sa dva napadača. Odličan potez napravio je Muslin kada je uveo snažnog špica koji je asistirao imenjaku Mitroviću za izjednačenje i 1:1.

Debitant u nacionalnom timu je u 67. minutu zamijenio Filipa Kostića i sedam minuta mu je bilo dovoljno da pokaže šta zna. Činilo se da je izgubio duel, ali je Prijović ostao na nogama i onda maestralno, petom odložio loptu za Mitrovića koji je iskosa sa lijeve strane zatresao mrežu. Zanimljivo, Mitrović kao bivši igrač Partizana i navijač tog kluba, otrčao je da proslavi pogodak ispred sjeverne tribine, na kojoj su inače Zvezdini navijači kada je o klupskoj sceni riječ.

Ali, ovo je bio pravi pokazatelj da svi mogu da budu ujedinjeni kad igra Srbija i da klupske podijeljenosti ostave po strani.

Vođeni duhom zajedništva borili su se do samog kraja, tražili način da dođu do preokreta i tako malo je nedostajalo da se to i ostvari. Rukavina je odlično centrirao, Mitrović “trznuo” glavom, ali je lopta otišla pored stative, kao i prilika da se osvoji cijeli plijen.

Kvalifikacije za SP 2018.

Grupa D

Irska – Austrija 1:1 (0:1)

(Volters 85 – Hintereger 31)

Moldavija – Gruzija 2:2 (2:0)

(Ginsari 15, Dedov 36 – Merebašvili 56, Kazaišvili 70)

Srbija – Vels 1:1 (0:1)

(Mitrović 74 – Remzi 35 pen)

Tabela:

1. Srbija 6 3 3 0 13:7 12

2. R. Irska 6 3 3 0 8:4 12

3. Vels 6 1 5 0 9:5 8

4. Austrija 6 2 2 2 9:8 8

5. Gruzija 6 0 3 3 6:10 3

6. Moldavija 6 0 2 4 4:15 2

(Blic)