Srbija jedina vraća imovinu folksdojčerima

Nasljednicima pripadnika njemačke manjine koji su živjeli u Srbiji vraćeno je oko 4.500 metara kvadratnih stambenog i poslovnog prostora i oko 430 hektara oranica u postupku restitucije.

Direktor Agencije za restituciju Srbije Strahinja Sekulić ističe da pravo na restituciju imaju svi koji nisu bili pripadnici njemačkih okupacionih snaga Vermahta ili SS divizije.

“Mi smo jedina zemlja koja vraća imovinu folksdojčerima. U bazi podataka pripadnika okupacionih jedinica, prema spisku Vojnog arhiva, ima 28.952 imena, od kojih 27.000 Nijemaca, ali nedostaju podaci iz Bačke i Srema”, rekao je Sekulić za beogradske “Večernje novosti”.

On kaže da je stiglo 1.112 zahtjeva za restituciju, a da je do sada pronađeno 159 imena sa spiska za koja je traženo vraćanje imovine, a na to nemaju pravo.

Sekulić ističe da ove cifre nisu konačne.

Prema podacima Agencije, nasljednici ovdašnje njemačke manjine koji danas žive u Austriji podnijeli su 545 zahtjeva i traže 1.850 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Oni koji žive u NJemačkoj podnijeli su 567 zahtjeva i traže vraćanje 1.823 hektara njiva.

Publicista Dušan Kovačev podsjeća da je sudbina njemačke manjine u cijeloj istočnoj Evropi riješena sporazumom velikih sila, poslije čega se oni iseljavaju u NJemačku.

“Brozov režim nije proterao Švabe već su oni repatrirani, a imovina im je konfiskovana na osnovu ugovora sila pobednica. Nemačka se obavezala da će im nadoknaditi štetu”, rekao je Kovačev.

(Srna)