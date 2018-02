Srbija i Hrvatska će zajedno tražiti pare od EU za prugu Beograd-Zagreb

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović i njen hrvatski kolega Oleg Butković saglasili su se da Srbija i Hrvatska zajednički apliciraju kod EU za novac potreban za realizaciju projekta rekonstrukcije željezničke pruge od Beograda do Zagreba.

Mihajlovićeva i Butković usaglasili su okvir za protokol o saradnji na projektu rekonstrukcije željezničke pruge od Beograda do Zagreba i dogovorili da taj dokument potpišu u narednih desetak dana, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.

Pruga od Beograda do Zagreba duga je 412 kilometara i nalazi se na Koridoru 10.

Na teritoriji Srbije planirana je rekonstrukcija oba kolosijeka na dionici od Golubinaca do Šida, odnosno do granice sa Hrvatskom, kao i modernizacija dionice od Rume do Šida. Vrijednost tih radova iznosi oko 250 miliona evra.

Mihajlovićeva boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Hrvatskoj kao član delegacije Srbije koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić.

(Srna)