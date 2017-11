Srbija čuva migove Sadama Huseina

Putin garantovao da "migovi" stižu do sredine jula

Vulin: Remontovani "migovi" stižu do kraja godine

Osim ruskih Srbija ima i Sadamove migove, koji su decenijama “zarobljeni” u vojnim hangarima!

Vazduhoplovna istorija Jugoslavije i Srbije veoma je bogata nepoznatim detaljima, od kojih je, kako je objavio nedeljnik Ekspres, najzanimljiviji taj da se kod Srba i dalje nalazi skoro čitava jedna eskadrila – od oko 18 migova – koji su pripadali Sadamu Huseinu.

Riječ je, kako se navodi, o deset aviona tipa mig 23 i osam lovaca tipa mig 21 iračkog ratnog vazduhoplovstva, koji su zbog ratova koji su izbili, najprije na Bliskom istoku, a potom i u bivšoj Jugoslaviji, ostali zaglavljeni na Balkanu, a njihova sudbina i dalje je neizvjesna.

Čak devet od deset migova 23 i dalje je rastavljeno, u drvenim sanducima, dok se jedan, koji je sklopljen, nalazi u Zavodu „Moma Stojanović“ u Batajnici. Preostali razmontirani „migovi” smješteni su u 160. logističku bazu u Pančevu.

Vojnopolitički komentator Miroslav Lazanski za list kaže da je riječ o avionima koje je bivša Jugoslavija primila na remont od Sadama Huseina, koji je tada bio predsjednik Iraka.

Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da pravno pitanje tih letjelica koji su sada muzejski eksponati nikada nije bilo riješeno, što je jedan od glavnih razloga zašto ih Srbija nikada nije stavila u sastav vazduhoplovstva, a nisu bile ni u sastavu jugoslovenskog.

– Postojao je neki plan da oni budu izviđači, a vrijeme za to je bio početak devedesetih. Ali tada nije postojao jak interes da se to realizuje jer smo imali mnogo tehnike, više nego što smo mogli da održavamo, onda je usljedio Dejtonski sporazum, zahvaljujući kojem je smanjen broj aviona. A što je najvažnije, to su ipak bili tuđi avioni. Nije bilo riješeno pravno pitanje čiji su i šta sa njima, svakakva je tu papirologija falila, kao i precizni podaci o letjelicama.

Uvijek je bilo na ivici dobre želje da se nešto uradi sa tim avionima, ali taj momenat je prošao 1991. godine. Sada bi bilo interesantno kada bismo mi te avione razmjenili sa drugim muzejima, da napravimo jednu lijepu kolekciju. Tada su se stvari dešavale munjevito – objasnio je sagovornik.

(Kurir.rs)