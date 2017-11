Srbi zabrinuti zbog prekopavanja grobnica u Sarajevu

Vijest da će stare grobnice u devet sarajevskih grobalja biti prekopane zabrinula je srpske predstavnike.

Najava javnog preduzeća “Pokop” najviše je pogodila upravo malobrojne Srbe koji su ostali u Sarajevu. I dok iz “Pokopa“ tvrde da se samo radi o prekopavanju porodičnih grobnica kako bi omogućili članovima porodica da u jedno grobno mjesto svi budu sahranjeni, Savo Vlaški kaže da to nije tačno.

“Primjetio sam da se samo prekopavanja radi na groblju Sv. Marko, prema tome postoji otvoreno pitanje zašto se to radi i zbog čega. Ja sam juče bio kod novoimenovanog mitropolita Hrizostoma i razgovarali smo i o tome i gospodin Hrizostom smatra da bi pravoslavna groblja trebalo dati na upravljanje pravoslavnoj crkvi, odnosno mitropoliji“, kazao je Savo Vlaški, predsjednik SPKD “ Prosvjeta” Sarajevo

Iz “ Pokopa“ poručuju da su etiketirali sva grobna mjesta o kojima nema evidencije o srodniku koji se brine za održavanje spomenika. Nije tačno da iskopavamo mrtve i da ih spaljujemo, sve je to loša medijska propaganda, pravdaju se u direkciji tog sarajevskog preduzeća.

“ Do današnjeg dana, ni jedno grobno mjesto nismo ekshumirali, niti možemo radi upravnopravnog postupka kojeg moramo provesti. Znači to su sve dezinformacije, a naljepnice smo stavili iz sljedećih razloga, pošto gradsko groblje Bare, ni ostala groblja kojim gazduje kantonalno preduzeće nemaju elektronsku evidenciju“, rekao je Asmir Hodžić, izvršni direktor KJKP “Pokop “ Sarajevo.

Obavještenja koja su nalijepljena na nadgrobnim spomenicima mogu da stoje mjesec dana, a kasnije to grobno mjesto ulazi u evidenciju napuštenog grobnog mjesta. Do kada će tako ostati nije baš najjasnije ni menadžmentu “Pokopa”, ali uvjeravaju da poštuju evropske standarde.

“ Nekad kad dođemo u EU, za 5, 10, 15 ili 20 godina, moraće se riješiti i taj problem napuštenih grobnih mjesta, kao što su riješile i ostale države u EU“, rekao je Hodžić.

“ To znači uništiti dokaze, uništiti tragove da je ovdje živio jedan narod, a to su Srbi. To znači da se moramo u Sarajevu svi potruditi da sačuvamo tragove postojanja srpskog naroda“, rekao je Dušan Šehovac, univerzitetski profesor u penziji.

I dok se pravoslavci plaše za svoje grobnice, u “ Pokopu “ uvjeravaju da nemaju razloga i zbog još jedne činjenice. Kažu da su najviše etiketirali grobna mjesta muslimanskih vjernika.