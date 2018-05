Srbi obilježili 23. godišnjicu stradanja u “Bljesku”

Doći će vrijeme kada će zločinci izaći pred lice pravde, i biti kažnjeni za progon, ubistva i mučenja Srba. To je poruka koja se čula iz Gradiške, na obilježavanju 23. godišnjice stradanja Srba u operaciji hrvatskih Oružanih snaga “Bljesak”. 15 hiljada Srba protjerano je iz svojih domova.

Neki su se vratili poslije rata, a većina je u tuđini morala da krene ispočetka. Slobodan, srećom, nije morao daleko. Iz Nove Gradiške prešao je most i nastanio se u Republici Srpskoj. Samo par kilometara dalje od mjesta u kojem je ostao njegov dom.

“Ja sam ostao bez kuće svoje, bez mog oca, kuće. U trgovinu su mi bacili bombe i zapalili kamion. Nemam nijedne slike od svoje djece”, rekao je Slobodan Ličanin.

Srpska će obilježavati stradanje naroda iz zapadne Slavonije svake godine, i uvijek će ga se sjećati, bez obzira na to da li će odgovorni biti kažnjeni, poručuje predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. Kao i do sada, za stradale u “Bljesku” služen je pomen u crkvi u Gradišci, a, u znak sjećanja, s mosta na Savi, zvaničnici i članovi porodica poginulih bacili su vijence u rijeku.

“Ne treba vjerovati u tu pravdu, ona je zakašnjela, ona nije dovoljna, ona je ponižavajuća za Srbe, i tom pogledu, treba da jačamo svoje potencijale, prije svega Republiku Srpsku. Pozicija i politika Republike Srpske danas je očuvanje njene teritorije, njene slobode, i jačanje njenih institucija”, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Nije čudno što se hrvatska vlast nije bavila odgovornošću za progon Srba u “Bljesku”, ali jeste to što to pitanje nije pretjerano zanimalo ni međunarodnu zajednicu, poručuje srpski član Predsjedništva BiH.

“To je evidentno kad pogledate puke podatke, brojeve, broj godina zatvora koje su date za zločine nad ovim narodom. To je minorno. Ja ne znam da li to igdje postoji. To je tragedija i to je veliki šamar svim tim institucijama, ali istovremeno i dodatni razlog da svi nastavimo da insistiramo na tome”, naglasio je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH.

Hrvati čak nisu ni priznali naše žrtve, kažu u centru Veritas. Došli su do podataka koji se, tvrde, drastično razlikuju od onih kojima barata hrvatska vlast.

“Hrvati imaju jednu manijakalnu potrebu da nam stalno umanjuju broj žrtava, i u “Bljesku”, “Oluji” i u cijelom ratu”, istakao je Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono – informacionog centra “Veritas”.

Odmah preko granice, dok je u crkvi Svetog Dimitrija u Okučanima služen pomen srpskim žrtvama, Hrvati su, uz jako policijsko i vojno prisustvo, proslavljali “Bljesak”.

Bukvalno deset metara od Srpske pravoslavne crkve u Okučanima u kojoj se obilježava stradanje Srba u “Bljesku”, hrvatski narod isti događaj slavi. U Okučanima trenutno živi 500 Srba, a prije rata, kažu, bilo ih je barem pet puta više.

Vojska je paradirala ulicom, a više stotina ljudi prisustvalo je otkrivanju spomenika u čast hrvatskim braniteljima. Rame uz rame, među zvaničnicima, stajali su i predsjednica i premijer Hrvatske. Dok se u Okučanima među Hrvatima slavilo, šačica pravoslavnih vjernika došla je na pomen u crkvu svetog Dimitrija. Barem oni koji su se na to odvažili jer, kažu, danas nije svejedno prolaziti pored hrvatskih komšija, pogotovo uz policiju i vojsku na svakom koraku.

“Osjećaj je malo, jako tužan. Oni slave, a mi tugujemo. Šta bih ti drugo rekao”, istakao je Boro Delibašić, mještanin Okučana.

“Ovdje skoro da nema života. Ovdje je život stao 95. godine. Nešto poslije one mirne reintegracije, narod se počeo vraćati u svoje kuće, u svoje domove, ali, mahom je to stariji svijet”, naglasio je Dragan Antonić, paroh okučanski.

Republika Srpska treba da bude uporna, i da insistira na privođenju pravdi onih koji su odgovorni za stradanja naroda, i u tome ćemo ostati istrajni, poručili su predstavnici vlasti. U akciji “Bljesak” stradalo je 283 civila, među kojima je i 57 žena i devetoro djece.