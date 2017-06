Sraman video: Britanci ismijali Đokovića!

Britanski Jurosport napravio je video snimak kojim je ismijao najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Đoković je u četvrtfinalu Rolan Garosa izgubio od Dominika Tima 3:0, po setovima 7:6, 6:3, 6:0.

Britanski Jurosport očigledno se obradovao Novakovom porazu, a na društvenim mrežama objavili su video snimak kojim se rugaju najboljem srpskom teniseru.

Fanovi srpskog tenisera su žestoko reagovali na ovu objavu.

You are really sick! This is so inprofessional! Shame on you! — ILoveMyIdolsCr7&Nole (@ela981) June 7, 2017

So unprofessional and definitely not funny. Delete this mess. 😡 — LaWanda (@lawanda50) June 7, 2017

Not just nole fans, not just tennis fans, all sports fans finding this unacceptable and disrespectful — Federer Life (@FedererRoger0) June 7, 2017

(Kurir.rs)