Sputnjik: Klintonovi odlučuju o Balkanu

Postoje dvije američke spoljne politike, zvanična Trampova i nezvanična — Klintonova. Trenutno je u ofanzivi ova druga, posebno kad je riječ o Balkanu.

Donald Tramp jeste pobijedio Hilari Klinton na predsjedničkim izborima u Americi, ali nije osujetio njenu politiku na Balkanu. Klintonovi, ako računamo i oba mandata Baraka Obame, duže od dvadeset godina suvereno odlučuju o svemu što se dešava na ovim prostorima. Krijući se iza „Klinton fondacije“, ovaj politički i supružnički par uz pomoć Džordža Soroša još „vlada Balkanom“, piše Sputnjik.

Zašto je Klintonovima bitan baš Balkan?

Iza svega se, naravno, prvenstveno kriju novac i biznis. Trgovina oružjem, ulaganje u infrastrukturu od gasovoda, pa do autoputeva, rudna bogatstva… Naravno, nema ni dobrog biznisa bez političkog aspekta. Balkan je idealan za one koji žele da drže pod kontrolom Evropu, Bliski istok i izbliza „nadgledaju Rusiju“. Imajući to u vidu, ne treba da čudi što se takozvana Hilarina „ljubičasta revolucija“, prvobitno skrojena za obaranje Trampa, očas posla preselila na naše prostore.

To, kako piše Sputnjik, nije novo, jer je Hilarin plan o preuređenju Balkana u nekoliko navrata, premda stidljivo, iznijet i u njenoj predsjedničkoj kampanji.

S obzirom da su Klintonovi, ili bolje rečeno Bil Klinton i Medlin Olbrajt, faktički prije svih „skrojili“ sadašnji izgled Balkana, nije ni čudo što su sebi dali za pravo da ga i — preprave.

Naravno, što veća nestabilnost u ovoj regiji, to veći strah u Evropi. Vladavina strahom od sukoba na tlu Evrope je u neku ruku izum Klintonove administracije. Pelcer se primio, pa se ni Obama ni Merkelova nisu usudili da demistifikuju ovu pojavu, uprkos činjenici da je njemačka obavještajna služba raspolagala podacima o takozvanim fingiranim sukobima na etničkoj osnovi u režiji Amerike.

Redom gledano, Sputnjik navodi da je Kosovo zaista privatna država Klintonovih. Oni ne samo da imaju tamo novac investiran preko raznih posrednika, već preko Albanije imaju i izlaz na more, što za njihove poslove dalje od ovog regiona ima i te kakav značaj, posebno za transport oružja, namijenjen „borcima za demokratiju“, kakvi su bili naročito u OVK, ili za humanitarne akcije. Ne treba zaboraviti da se upravo jedna takva humanitarna akcija pod okriljem Klintonove fondacije trenutno istražuje u Americi jer se ispostavilo da se iza svega krije trgovina djecom sa Haitija.

Klintonovi su dobrano zadužili Kosovo, ali i Kosovo njih, pa nije ni čudo što se Priština u posljednje vrijeme odlučuje na korake koje ranije ne bi ni pomišljala da preduzme bez stava zvanične Amerike.

Kosovo – “skrovište” u srcu Balkana

Klintonovi su, naravno, i ovdje umiješali prste jer im je potrebno Kosovo bez bilo kakvog međunardnog nadzora. „Skrovište“ u srcu Balkana, Evrope, kako to naziva Sputnjik, odakle mogu da diriguju bez ikakve bojazni cijelim svijetom, pa i Amerikom, onim dijelom koji ne podržava Trampa.

S druge strane, tu su tri godine krize u Makedoniji, i prije neki dan izrečen stav zvanične Amerike da imaju dokaze da je tamo neki ambasador SAD dobio novac da finansira, ili bolje da kažemo, kroji vladu u ovoj državi. Makedonijom „suvereno vlada“ Džordž Soroš u sprezi sa Klintonovima. Posebno su angažovani oko dijela teritorije koje naseljavaju Albanci, a u čijem dijelu se nalazi trasa kojom će prolaziti takozvani ruski gasovod. Otuda i ne čudi što im je potrebna vlada koja će samo parafirati već sastavaljene dokumente na koncesije itd.

Hilarina strategija za „finalno rješenje sukoba na Balkanu“, nije tajna u Americi. Posebno jer su u njoj učestvovali stručnjaci sa „Stratfora“ i „Rend korporacije“. Osovina njenog programa za ovaj region je konačno rješenje nacionalnih pitanja Srba, Hrvata i Albanaca. U analizi stanja na terenu naglašeno je da na prostoru bivše Jugoslavije neće i ne može biti dugoročnog mira sve dok tri najveća naroda definitivno ne odustanu od rata i sukoba kao rješenja za nacionalne probleme.

Preduslov za to jeste pravedno rješenje, „simetričan model“ za Srbiju koji podrazumijeva da Beogradu treba dati pravo na ujedinjenje sa Republikom Srpskom, ali pod uslovom da prizna Kosovo, koje bi se pripojilo Albaniji. Sjever Kosova bi imao status distrikta kao Brčko, koje bi dobilo pravo na široku autonomiju i pravo na specijalne veze sa Srbijom.

Napravila bi se prvobitna BiH

Bosna i Hercegovina, koja je bukvalno „američko čedo“ nije dala očekivane rezltate, a s obzirom na Klintonove veze sa islamskim zemljama, ne bi došlo u obzir da BiH nestane, već bi se napravila prvobitna BIH (Alije Izetbegovića), njoj bi se pripojio Sandžak, koji bi imao specijalni status u okviru BiH. Hrvatski dio Bosne bi se povezao na isti način sa Hrvatskom, do trenutka sjedinjenja. Postoji i opcija da Bošnjaci i Hrvati zajedno naprave državu, ali to nije nešto čemu je sklon Zagreb, piše Sputnjik.

Po ovoj Hilarinoj mapi Makedonija, sa kojom ne zna niko šta će, prošla bi najgore. U sadašnjem obliku je za Hilari to „neodrživa država“, a kao razlozi se navode nepremostive razlike između Makedonaca i Albanaca koji čine trećinu stanovništva, kao i sukob sa Grčkom. Rješenje Klintonova vidi da se Makedonija po ubrzanoj proceduri ubaci prije svega u NATO, pa i EU.

Kada se govori o Klintonovima, ne treba zaboraviti ni Medlin Olbrajt, koja je za sebe izlobirala unosne poslove na Balkanu, prevashodno na Kosovu. Klintonovi su dobili milione dolara u kampanjama i donacije za „Klinton fondaciju“ od Soroša. „Ljubičasta revolucija“ Klintonovih ima cilj da skrati Trampovu vladavinu uličnim protestima i političkim remećenjem u svijetu, a s obzirom na odnos Amerike i Evrope — gdje ćeš bolje mjesto za „potpaljivanje vatre“ od Balkana.

Cilj je destabilizovan Balkan i Evropa, što će potkopati deklarisani cilj Trampove administracije da dovede do nove međunarodne geometrije zasnovane na ekonomskom razvoju i saradnji među narodima, bez namještanja, naturanja režima i promjena vlasti u drugim država.

Drugim riječima, ukoliko dođe do destabilizacije koja bi odvela u oružane sukobe, Tramp bi morao da reaguje, što bi ga natjeralo da pogazi svoju riječ i obećanje. S obzirom da nema baš mnogo pristalica u Evropi, lako bi mogao da bude „namješten“ u nekoj perverznoj igri Klintonovih, a to bi bilo dovoljno da mu se mandat skrati. Jer trenutno u svijetu postoje dvije američke spoljne politike: zvanična Trampova i nezvanična Klintonova.

(Sputnjik)