Spremni otkazi u Željeznicama: Čedo opet štrajkuje glađu!

Čedomir Knežević, radnik Željeznica RS, od jutros ponovo gladuje. Razlog identičan kao prije mjesec dana. Danas je, kaže,na račun počeo da liježe topli obrok, ali plate i prevoza ni na vidiku.

Obećanje predsjednika Republike da će sva primanja ubuduće dobijati u komadu, štrajkače je zapravo i ubijedilo da prekinu martovsku bunu. Uprava se, poručuje Knežević, očigledno oglušila o Dodikovu riječ. Zato od sutra neće birati sredstva.

“Moji drugovi, koji su bili sa mnom u Banjaluci, nas više nema 12, sutra u 16 h na Veliki petak, vjerujte, da će se početi otvarati front dugačak 420 km u RS za one koji ne poštuju zakon i nas kao radnike. To znači do može doći do potpune obustave rada na Željeznicama”, ispričao je Čedomir Knežević, štrajkač glađu iz Prijedora.

Ostale radnike iz kolske radionice u kojoj je Knežević počeo štrajk, more i druge brige. Novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji im je nametnula uprava, kažu, doći će im glave. Na desetine varilaca, mašinovođa, čistačica i bravara, ostaće bez posla.

Otkaze će, samo u prijedorskoj radionici dobiti dvadeset odsto radnika. U Novom Gradu 62 zaposlena postaće tehnološki višak.

“Po novoj sistematizaciji koju smo dobili na uvid, trebalo bi da ostane oko 30 i nešto radnika bez posla. Sa tom novom sistematizacijom, ova naša radiona OŠV Prijedor ne može funkcionisati, takoreći, ne bi mogla funkcionisati ni mjesec dana”, naveo je Dario Macura, radnik OŠV Prijedor.

“Da bude toliko administracije, a da se proizvodni radnici proglašavaju tehnološkim viškom i to proizvodni radnici sa niskim primanjima. A administrativni radnici, da krenemo konkretno od kabineta generalnog direktora, gdje ima pet savjetnika, dva pomoćnika, dva koordinatora, tri sekretarice, od cifre od nekih šezdeset, sedamdeset direktora”, kaže Goran Čamdžić, Sindikat održavanja šinskih vozila.

Pošto ih, kažu, njihovi poslodavci nisu slušali, odlučili su da ponovo pokucaju upravi na vrata.

Dok su se željezničari bunili u Prijedoru, njihovi predstavnici sa upravom su pregovarali na stanici u Banjaluci, Ipak, konkretnog dogovora nije bilo, a ponovo će pregovarati naredne sedmice.

Poslije dva i po sata sastanka, iz kancelarije je izašao generalni direktor. Dragan Savanović kaže da je sedam sindikata reklo svoje. Ipak, promjene nema 326 ljudi mora da ostane bez posla. Nije tačno da administraciju neće dirati, poručuje Savanović.

“Pa ne bih baš rekao da je tako. Svakako je sistematizacijom smanjen broj administrativnih radnika”, poruka je Dragana Savanovića, direktora Željeznica RS.

Na pitanje koliko će biti otpuštenih direktor Željeznica nije mogao tačno da odgovori: “Pa ne mogu vam baš tačno reći. Nije, da kažem, veći dio je smanjen u administraciji”.

Savanović ne razumije zbog čega radnici opet štrajkuju glađu. Nada se da će platu moći da isplate do kraja mjeseca. Pošto se, kažu željezničari, od nade ne živi, svako sa svoje strane najavljuje bunu. pobunu. Čedomir Knežević tvrdi da će, ako uprava konačno ne počne da ispunjava obećanja, prvog maja na ulice izaći hiljade željezničara.