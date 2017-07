Spremna prva interpelacija u istoriji Srpske

Interpelacija, prva u istoriji Srpske, spremna je i do kraja sedmice opozicija je šalje u skupštinsku proceduru.

Prva od planiranih pet je u posjedu ATV-a i bavi se ekonomskim pitanjima. U tekstu su 22 pitanja na koja Vlada, po poslovniku, mora da odgovori u roku od 60 dana – pa odatle i naredbodavni karakter same interpelacije sa jasnim zahtjevima opozicije.

“Građani moraju da znaju zašto je stanje takvo, zašto su banke propale, zašto smo 50 odsto zaduženiji po glavi stanovnika nego u Federaciji, zašto je više penzionera nego zaposlenih, zašto kroz stečaje treba isplatiti 52 miliona maraka za povezivanje radnog staža i brojna druga pitanja koja smo definisali u ovom dokumentu”, kazao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS.

Pošto nisu htjeli raspravu o smjeni Vlade na ovo će morati da pristanu jer za interpelaciju ne treba glasanje i mora da bude uvrštena u dnevni red, tvrdi lider PDP-a Branislav Borenović. Može, ako ćete predložiti rješenja, uzvraća im SNSD-ov Radovan Višković. Pokazali smo mu tekst apelacije ali kaže da će ga detaljno pročitati kad stigne u Parlament.

“Ukoliko bude politikanstva na to ćemo i mi politički odgovoriti, prema tome – sjedićemo u restoranu dok oni budu pričali tu svoju priču”, rekao je Radovan Višković, poslanik SNSD-a u NSRS.

U tekstu ima itekako šta da se pročita i da se o sadržaju raspravlja, uzvraća opozicija. Tako su se u prvoj interpelaciji, između ostalog, našla pitanja o politici zaduživanja, dugu u zdravstvenom sektoru, propasti tri banke u Srpskoj, teškoj situaciji u poljoprivrednom sektoru.

“Šteta koju prave je višestruka i za sve bi bilo najbolje da su davno otišli, ali nisu. Zato i moramo da ulazimo u interpelacije, da ih barem upozorimo kroz skupštinsku raspsravu”, izjavio je Dragan Čavić, poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini RS.

Višković ipak smatra da je u pozadini politička priča.

“Ako to bude pet interpelacija u ovom nekom periodu onda je to period od godinu dana jer, ako uzmete 60 dana da se izjasni Vlada, pa se zakaže sjednica, pa se održi sjednica – onda i sami vidite da je to na neki način tempirano za taj period od godinu dana i da je to neka predizborna i politička priča”, kazao ja Višković.

Preostale interpelacije redom će se baviti javnim preduzećima, stanjem u zdravstvu, demografskoj slici u Srpskoj, borbom protiv kriminala i korupcije. U proceduru će ih proslijediniti sa određenim vremenskim razmakom – tako da će poslanici do opštih izbora imati pune ruke posla. To je naš plan “B” koji smo ranije spominjali podvlače u opoziciji. To vam je predizborna kampanja – uzvraća Višković.

Interpelaciju možete preuzeti na ovom linku.