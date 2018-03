Spremite zimske jakne: Stižu snijeg i hladnije vrijeme!

U Republici Srpskoj se narednih dana očekuje snijeg i hladnije vrijeme, a temperatura će se spustiti i ispod nule, rečeno je Srni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Dežurni meteorolog Igor Kovačić kaže da se tokom noći očekuje obilna kiša na zapadu i jugozapadu, na jugu umjerena, a slaba na istoku.

“Tokom sutrašnjeg dana ostaje kišovito, a zona jačih padavina se premješta na centralni pojas, jug i sjeveroistok. Na istoku i dalje slabija i pljuskovita kiša”, rekao je Kovačić.

Prema njegovim riječima, očekuju se padavine od 10 do 20 litara po metru kvadratnom na krajnjem zapadu, na sjeveru od 30 do 40, na jugozapadu i jugu 40 do 60 litara po metru kvadratnom.

Najviša dnevna temperatura sutra će biti od pet od 11 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 18. marta, prije podne će biti oblačno sa slabim snijegom i povećanjem snježnog pokrivača u višim predjelima, mjestimično i u nižim na zapadu.

“Poslije podne se predviđa djelomično kidanje oblačnosti i prestanak padavina, ali će na zapadu, sjeverozapadu i istoku ostati oblačno sa mjestimično slabim snijegom”, kaže Kovačić.

Najviša dnevna temperatura biće od minus jedan do četiri, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Oblačno sa snijegom biće i u ponedjeljak, 19. marta, kada se očekuje povećanje snježnog pokrivača.

Djelimičnog razvedravanja i prestanka padavina biće i prvog dana sedmice, ali će slab snijeg ostati na zapadu, sjeverozapadu i istoku.

Kovačić je naveo da će najviša dnevna temperatura biti od minus tri do dva, na jugu oko devet stepeni Celzijusovih.

Sunčani intervali očekuju se u utorak, 20. marta, i to poslije podne na sjeveru i jugu, a u centralnom planinskom pojasu ostaje oblačno sa slabim povremenim snijegom.

“Prema večeri suvo u svim predjelima sa daljim smanjenjem oblačnosti”, rekao je Kovačić.

On je dodao da će najviša dnevna temperatura biti od minus jedan do četiri, na jugu oko osam stepeni Celzijusovih.