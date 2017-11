Spremite toplije jakne i rukavice: Stižu zahlađenje i snijeg!

U ponedeljak zahlađenje sa obilnom kišom zahvata zapadni Balkan. Na jugu Njemačke i u oblasti Alpa je moguća pojava susnježice i snijega i u nižim predelima, kao i na istoku i sjeveroistoku Evrope.

Ovaj kišni i hladni talas se premješta i prema našim krajevima.

I na Balkanu u ponedeljak zahlađenje sa obilnom kišom. Maksimalna temperatura od 3°C u Ljubljani gdje će padati susnježica i snijeg.

U RS oblačno i i osjetno hladnije sa kišom, a u brdsko planiskim predjelima iznad 600 mnv sa snijegom uz formiranje snježnog pokrivača.

Kiša u nižim uz zahlađenje na planinama. Kasnije popodne i u noći na utorak ponegdje susnježica i snijeg i u nižim krajevima. Jutarnja temperatura vazduha od 2°C do 9°C, u višim predelima od 0°C, na jugu 13°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3°C do 11°C, na jugu 15°C

U utorak oblačno sa kišom u nižim krajevima na sjeveru i jugu, a snijeg ili susnježica u brdskoplaniskim predjelima i hladno vrijeme. Sredinom dana i popodne padavine prestaju na sjeverozapadu, a u ostalim krajevima postepeno padavine slabe.

Jutarnja temperatura vazduha od -1°C do 4°C, u višim predelima od -4°C, na jugu 7°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2°C do 7°C, u višim predelima od -2°C, na jugu do 12°C.

U srijedu oblačno i hladno vrijeme sa slabom kišom povremeno, mjestimično na istoku slabim snijegom. Jutarnja temperatura vazduha od -3°C do 4°C, na jugu 8°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2°C do 7°C, u višim predelima od 0°C, na jugu do 12°C.

U četvrtak oblačno, tmurno i hladno vrijeme, uz ponegdje slabu kišu ili rosulju, a u planinama provejavnje slabog snijega. Jutarnja temperatura vazduha od -1°C do 5°C, na jugu 7°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3°C do 8°C, u višim predelima od 1°C, na jugu i sjeveroistoku do 13°C.

