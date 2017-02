“Split” na vrhu američkog “boks ofisa”

Na vrhu američkog boks ofisa proteklog vikenda nije bilo promjena jer je i dalje lider film “Split”.

Radi se o novom trileru koji je proteklog vikenda zaradio 14,6 miliona dolara, što je bilo dovoljno da sačuva vodeću poziciju na kojoj se nalazi od debija u kinima 20. januara.

Na drugom mjestu je film “Rings”, debitant koji je zaradio 13 miliona dolara.

Na trećem mjestu se nalazi film “A Dog’s Purpose” sa 10,8 miliona dolara, dok je četvrta pozicija pripala filmu “Hidden Figures”, koji je od prodaje ulaznica zaradio 10,1 milion dolara.

Top 5 završava film “La La Land” sa zaradom od 7,5 miliona dolara.

Deset najgledanijih filmova u SAD-u i Kanadi (zarada u milionima dolara):

1. Split 14,6

2. Rings 13

3. A Dog’s Purpose 10,8

4. Hidden Figures 10,1

5. La La Land 7,5

6. Resident Evil: The Final Chapter 4,5

7. Sing 4

8. Lion 4

9. The Space Between Us 3,8

10. xXx: Return of Xander Cage 3,7

(Klix)