Špirić: Svaku javno neizgovorenu istinu povjeriću pravosudnim institucijama

Potpredsjednik SNSD i poslanik ove stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da je pravosuđe jedino nadležno za dokazivanje nečije krivice ili nevinosti i upozorio da će svaku javno izgovorenu neistinu s ciljem njegove diskreditacije povjeriti pravosudnim institucijama.

“Mislim da bi bilo korektno da oni mediji koji imaju bilo kakvu informaciju o mojoj bilo kakvoj inkriminaciji presaviju tabak i to predaju sudu i tužilaštvu. Sve ovo što rade sa pokušajem spina s ciljem moje političke i svake druge diskreditacije, do poziva na linč, obezbijediće naš susret na sudu”, rekao je Špirić .

On je istakao da se građani pitaju na izborima, a pravosudne institucije između izbora, te da on to poštuje.

Špirić je naveo da je juče dobio prvostepenu presudu u postupku protiv Centra za informacionu dekontaminaciju mladih Banjaluka koji su, kako je naveo, iznijeli različite neistine i klevete protiv njega na portalu “Buka”.

“Prema prvostepenoj presudi, dužni su da plate 5.000 KM kazne i 1.880 KM sudskih troškova. Očekujem da će i drugostepena presuda biti takva”, rekao je Špirić i dodao da očekuje da će na red doći i ostali koje je predao sudu i tužilaštvu.

