Špirić: Da li je Mektić pod kontrolom paradžemata

Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić na pres konferenciji u Banjaluci govorio je o štetnom djelovanju ministra bezbjednosti BiH Dragan Mektića, te ga pozvao da kada govori o paravojnim formacijama u Srpskoj prvo otkrije čiji je to stav i ko je to potvrdio.



“Interesuje me gdje je vidio opasnost iz Srpske kada je ustavnoprani poredak u pitanju”, kaže Špirić.

Špirić ističe da je za Mektića kada o bezbjednosnoj situaciji u BiH priča dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci to podrivanje bezbjednosnih interesa, a kada to radi dekan Fakulteta iz Sarajeva, onda je to u interesu u BiH.

Potpredsjednik SNSD-a pita da li je Mektić ministar u BiH iz Srpske ili izvršilac naređenja onih, koji nisu naklonjeni očuvanju bezbjednosti u BiH.

“Da li su paradžemati pod kontrolom, ili je ministar pod kontrolom paradžemata. Hoće li globalna izbjeglička kriza usložiti bezbjednosne odnose u BiH”, navodi Špirić.

On kaže nastupi Mektića kedostavno nisu u interesu ni Srpske, ni FBiH.

Špirić je rekao da želi da predstaviti javnosti ucijenjenog čovjeka, koji protiv Srpske vodi hibridni rat, te se nada da će na oktobarskim izborima biti stavljena tačka na to pitanje

“Pitam se samo zašto je bh. parlament odbio da razgovara o bezbjednosti u BiH. Nisam želio da se govori samo o Srpskoj, već i o BiH, jer upravo oni podržavaju rad ministra Mektića”, istakao je Špirić.

(RTRS)