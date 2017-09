Spektakularan doček slovenačkih košarkaša (VIDEO)

Košarkaška selekcija Slovenije osvojila je zlatnu medalju na Evrobasketu, a veliki broj navijača okupirao je Ljubljanu gdje je košarkašima priređen spektakularan doček.



Od samog jutra tekle su pripreme za dolazak košarkaša Slovenije koji su u finalnom meču Evrobasketa u Turskoj pobedili Srbiju i osvojili zlatnu medalju.

Iako ih vrijeme nije poslužilo – kiša je padala cijeli dan, to nije omelo na hiljade građana da dođu i pozdrave nove heroje nacije.

Our heroes return from Istanbul! Thank you for lifting the whole Slovenia up! #mojtim #eurobasket pic.twitter.com/SSiPyhNxf4 — Adria Airways (@adria_airways) September 18, 2017

(Alo)