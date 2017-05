Specijalac pretjerao sa batinanjem kriminalca?

Unutrašnja kontrola MUP-a Srednjobosanskog kantona istražuje da li je pripadnik Jedinice za specijalističku podršku Adnan Adilović prekoračio ovlašćenja i pretukao Ivana Franjića tokom privođenja u Policijskoj stanici Vitez jer je pijan upravljao terencem BMNj Dž6 u tom gradu.



Slučaj je izašao u javnost kada je video-snimak, na kojem se vidi da u Policijskoj stanici Vitez jedan od specijalaca nogom udara muškarca koji je priveden, na društvenim mrežama objavio Franjićev sin.

Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan rekao je da je obaviješten o postojanju pomenutog snimka i potvrdio da je on nastao tokom privođenja osobe I. F. jer je pijan upravljao automobilom.

– Vozač je zaustavljen u ponedjeljak, pola časa iza ponoći, dok su službenici Jedinice za specijalističku podršku radili u Vitezu na sprečavanju krađe automobila. Prilikom kontrole utvrđeno je da je I. F. imao 1,51 promil alkohola u krvi. U skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, prema kojem je za takvu količinu alkohola obavezno zadržavanje u policijskoj stanici do otrežnjenja, osoba je uhapšena i dovedena u prostorije Policijske stanice Vitez – kazao je Prohan.

Prema njegovim riječima, vozač je tom prilikom bio agresivan i uputio je više psovki i prijetnji policajcima pokušavajući samovoljno da napusti policijsku stanicu. Tako je, pretpostavljamo, došlo do sukoba i spornog snimka – kazao je Prohan.

Franjić je ispričao da su ga u stanici policije tukli jer je tražio da nazove advokata.

– Vraćao sam se sa suprugom i dvoje djece sa slavlja. Pretekao sam kombi ispred sebe jer je išao sporo, a nakon toga su se upalila rotaciona svjetla na tom vozilu. Zaustavili su me i tražili vozačku i saobraćajnu dozvolu. Izašao sam iz auta da im dam, ali me je jedan od njih pitao: “Ko ti je rekao da izađeš iz auta?”, a potom su me uhapsili – rekao je Franjić.

Prema njegovim riječima, pri ulasku u vozilo jedan od policajaca uhvatio ga je za glavu i udario od gepek rekavši da će da duva balon.

– To sam odbio i rekao da ću to učiniti u stanici i tražio sam advokata. Za vrijeme vožnje Adilović, kojem tad nisam znao ime, udario me i u vozilu, a poslije je došla patrola iz Viteza i odvezla me u njihovu stanicu. Tamo sam opet tražio advokata, ali me taj momak ponovo udarao i to u glavu, rebra i koljenom u stomak – kazao je Franjić.

Potvrdio je da je scene njegovog maltretiranja snimio njegov sin i da se na snimku čuje kako mu policajac govori da ne smije snimati telefonom.

Poznat policiji

Ivan Franjić ranije je hapšen više puta zbog različitih krivičnih djela. Prema njegovom policijskom dosijeu, terećen je za krađe, trgovinu drogom i preprodaju ukradenih vozila. Posljednji put je iza rešetaka završio u martu ove godine, kada je na području Srednjobosanskog kantona u akciji “Lašva” razbijena grupa dilera narkotika. Zbog krađe i preprodaje ukradenih vozila lisice na ruke stavljane su mu 2009. godine. On je iste godine i ranjen isred jednog kafića u Vitezu. Metak ga je pogodio u stomak, a zbog toga je uhapšen Edo Beganović.

(Glas Srpske)