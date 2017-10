Šou na suđenju za ubistvo u Banjaluci

Na današnjem suđenju Bijelici Bijelić (66), koja je optužena da je nakon fizičkog i psihičkog zlostavljanja usmrtila supruga Dušana (85), odvijao se pravi šou u Okružnom sudu u Banjaluci.

Kako prenosi protal Faktor.ba protiv Bijelice je svedočio njen komšija Nenad Marjanović. S obzirom na to da se radi o nagluvoj osobi, a koji je uz to i neškolovana, teško je komunicirala sa sudskim vijećem i tužiocem. Naime, on se tužiocu obraćao sa “sejo”, a braniocu optužene sa “braco”, a zatim je “blagosiljao” sve u sudnici želeći im dobro zdravlja i sreću u životu, zbog čega prisutni na suđenju nisu mogli suzdržati smijeh.

Ispričao je kako je kobnog dana došao u kuću Bijelića i zatekao Dušana kako leži na podu, okrvavljene glave.

– Prepao sam se, tresao sam se kao prut. Bjelica je rekla da je pao s kreveta, ali ja nisam povjerovao, jer je krevet bio nizak – rekao je Marjanović.

Na pitanje tužioca o tome kako je u tom trenutku izgledala Bjelica, Marjanović je kazao: “Pa onako, srednja žalost”.

Bijelić je optužena da je od 2012. godine verbalno i fizički zlostavljala supruga, a da ga je 4. aprila 2017. godine u jutarnjim satima, u njihovoj porodičnoj kući u ulici Vida Nježića u Banjaluci, udarala šakom u glavu, zatim ga rukama obuhvatila i stezala oko vrata, te mu težinom svoga tijela pritisla grudni koš, usled čega je on preminuo.

Tereti se da je počinila krivično djelo nasilje u porodici, koje je imalo smrtni ishod.

U sudnici je pročitana pisana izjava i svjedoka Radojice Račića, koji zbog teške bolesti nije mogao prisustvovati ročištu, a koji je objasnio na koje je sve načine Bijelić zlostavljala supruga, te naglasio da je to najčešće činila kada je bila pijana, kao i da je konzumirala uglavnom pivo i rakiju, a koju je i od njega kupovala.

– Jednom mu je slomila ruku, pa je nosio gips – tvrdi Račić.

(EuroBlic)